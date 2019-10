“Mentiroso, provocador”. Costa exalta-se com homem homem que o acusa de estar de férias nos fogos de Pedrógão Grande

A tradicional arruada do PS em Lisboa acabou com momentos de tensão entre António Costa e um homem que se cruzou com o grupo de socialistas liderado pelo secretário-geral do PS, na chegada à Praça do Comércio. “Mentiroso, provocador plantado”, gritou Costa a um homem que o acusou de “estar de férias” durante os incêndios de Pedrógão Grande, que mataram mais de 60 pessoas, no verão de 2017.

Foi já no final de uma caminhada de cerca de uma hora e meia. Costa estava rodeado dos elementos de segurança e vários responsáveis socialistas quando foi abordado por um homem de cerca de 70 anos que dizia votar “há 40 anos” no PS, mas que não o faria nas eleições deste domingo. Tudo porque, justificou o homem (cuja identidade não foi possível apurar), Costa estaria “de férias” os incêndios de Pedrógão Grande.

Visivelmente incomodado com a situação, o líder socialista dirigiu-se de imediato ao homem, tendo sido impedido de se aproximar pelos próprios elementos da equipa de segurança que o acompanham em permanência. "Isso é mentira", responde Costa em tom alterado. À volta, pedia-se "calma".

Costa foi afastado, mas ainda se voltou para trás mais uma vez enquanto o homem continuava a repetir a mesma ideia. Foi a intervenção dos elementos de segurança a por fim à situação. Ao mesmo tempo, vários militantes e apoiantes do PS aproximaram-se do homem tentando por termo à situação.

Não é a primeira que António Costa sente necessidade de esclarecer os acontecimentos de 18 de junho de 2017. Há menos de dois meses, Rui Rio referiu-se a esse momento, depois de o primeiro-ministro desejar que Rui Rio "concluísse com felicidade o período de descanso". Foi a resposta de Costa, à saída de uma audiência em Belem, às críticas do líder do PSD, durante a greve dos motoristas de matérias perigosas.

Rio também reagiu - e foi aí que o tema veio à tona, pela mão do líder social-democrata. “O que está aqui em causa neste caso era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele, pura e simplesmente, não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas”, disse Rio. A referência à "morte de mais de 60 pessoas" dizia respeito a Pedrógão Grande. Foi o mesmo argumento levantado esta sexta-feira pelo homem com que Costa se exaltou.