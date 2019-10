Costa, o maratonista, pede "mais força" para o PS

1 / 1

À porta do Coliseu do Porto, António Costa tinha uma multidão à sua espera. Foi a maior receção que o líder do PS encontrou nas duas semanas de campanha rumo às legislativas deste domingo. Os socialistas escolheram o Porto para encerrar a volta ao país e o Porto respondeu com força. A mensagem que Costa levava àquela sala completamente preenchida de militantes e simpatizantes não era nova: a hora é de reforçar a ideia forte da campanha e pedir “mais força ao PS” que garanta a “estabilidade” do Governo nos próximos quatro anos.

Rosa Mota estava na primeira fila da sala e foi no exemplo da maratonista que António Costa pegou para dizer ao que vem. “Não viemos correr a mini maratona, não viemos correr a meia maratona, viemos correr a maratona completa e é por isso que vos peço força”, gritou Costa, já a fechar uma intervenção de pouco menos de meia hora.

As contas só se fazem no domingo, e só depois de as urnas fecharem. Por mais contas que se façam e por mais cenários que se tentem traçar com as sondagens que dão um PS na frente mas sem maioria absoluta, Costa apela à mobilização. “Quem quer governo liderado por António Costa tem de votar no domingo no PS”, insistiu o líder do PS.

Aos indecisos, Costa deixa duas garantias: “Comigo e com o PS não haverá radicalismos”, da mesma forma que “não daremos passos atrás no caminho que já percorremos”. “Contas certas", "défice mais baixo da democracia", "juros mais baixos" e "dívida pública a ser reduzida” são os argumentos do PS para justificar o pedido do voto no domingo. “Todos sabem que sem o PS não teria sido possível”, reclama o secretário-geral do PS.