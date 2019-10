As sondagens têm sido indicadores fiáveis

As sondagens sobre intenções de voto nas eleições legislativas em Portugal, por muitos olhadas com desconfiança, são altamente confiáveis. De uma forma geral, nos estudos que são efetuados no período de 30 dias anteriores ao ato eleitoral, os números que apresentam revelam, com uma ou outra exceção, uma quase coincidência com os resultados (considerando margens de erro) que, depois, vêm a verificar-se nas urnas.

A “estabilidade” dos eleitorados fiéis a cada partido, por um lado, e a concentração de votantes em seis grandes círculos eleitorais (Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Aveiro e Leiria elegem, recorde-se, 66 por cento dos deputados à Assembleia da República), por outro, poderão explicar a fiabilidade dos valores apurados pelas empresas especializadas nesse tipo de trabalho.

Tal sucedeu nas três mais recentes eleições legislativas (as que foram utilizadas como amostra), com os estudos efetuados pelas empresas Aximage, Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, Eurosondagem, Intercampos e Marktest.

2009: PS sempre em primeiro

Em 2009, ano em que o ato eleitoral teve lugar em 27 de Setembro, as 12 sondagens publicadas entre os dias 7 e 25 (quase todas elas com margens de erro a rondar os três pontos percentuais), revelaram, por exemplo, que o PS - que venceu com 36,5% - iria ter uma votação entre 32,9 e 38,8 (média de 35,8); e que o PSD conseguiria entre 29,1 e 35% (obteve 29,11), sendo que as consultas realizadas em datas mais próximas das eleições já situavam essa votação apenas entre os 29 e os 31 pontos. Em todos os estudos, o PS surgia como o partido mais votado.

O CDS, por sua vez, teve nas urnas uma votação de 10,4% e nas sondagens ao longo do mês uma oscilação entre os 5,2 e os 8,6 (os resultados que mais se afastaram da realidade); o Bloco de Esquerda foi a escolha de 9,8 dos eleitores e nos estudos de opinião recolheu intenções de voto de 9 a 16,2%; a CDU, finalmente, foi o partido menos votado dos cinco “grandes”, recolhendo 7,8%, um resultado quase fiel ao das sondagens que variaram entre 6,4 e 9,2 .

2011: PSD com vitória anunciada

Em 2011, com o ato eleitoral marcado para 5 de Junho, em 28 estudos de opinião publicados entre 6 de Maio e 3 de Junho, o PSD - que viria a ganhar com 38,63% - teve nas sondagens intenções de voto que variaram entre os 33,1 e os 39,7, sendo que as realizadas na última semana de campanha (11) apontavam para valores entre os 34,7 e os 38,5%. Enquanto isso, o PS, que ainda surgiu à frente em três das sondagens publicadas ao longo do mês, a 5 de Junho, recebeu efetivamente 28,05% dos votos expressos, variando nas sondagens (a partir de 6 de Maio) entre 36,8 e 29,5%o das intenções de voto.

O CDS cresceu eleitoralmente para 11,74 por cento, valor que se situou entre os 9 e os 13,4 pontos percentuais apontados nos estudos de opinião; a CDU, por sua vez, obteve nas urnas 7,94% e, nas sondagens, valores entre 6,5 e 9 pontos; o Bloco de Esquerda, entretanto, perdeu votos em relação a 2009 e caiu para 5,19%, valor que os estudos de opinião já previam, já que lhe atribuíram ao longo do mês intenções de voto entre 4,5 e 8,3%.

Em média, as margens de erro das sondagens publicadas no período situaram-se em cerca dos três pontos percentuais.

2015: Coligação à frente

Há quatro anos, a 4 de Outubro de 2015, a coligação “Portugal à Frente”, formada pelo PSD e pelo CDS, venceu as eleições, obtendo 38,5 por cento dos votos expressos. Ao longo de um mês, em 17 sondagens publicadas, a PaF oscilou entre os 34 e os 43 por cento, sendo que as últimos estudos de opinião já apontavam para um resultado entre 38 e 40 por cento.

O Partido Socialista, que obteve nas urnas uma percentagem de 32,31 por cento, registou uma variação de intenções de voto mais “curta”, entre 32 e 36 pontos, com as últimas sondagens a apontarem para valores entre 29 e 33 por cento.

O Bloco de Esquerda, por sua vez, alcançou a sua maior votação de sempre, conseguindo um resultado de 10,19%. Nas sondagens do mês anterior, o BE partiu um pouco acima dos 4,5%, para terminar em 1 de Outubro com 9 pontos. A CDU, finalmente, variou nas sondagens entre os 7 e os 11%, acabando por recolher nas urnas uma percentagem de 8,25.

Refira-se que os estudos de opinião da Intercampus (30 de Setembro) e da Universidade Católica (1 de Outubro) “acertaram” quase em pleno nos resultados eleitorais. A Intercampus previu 38,8 para a PaF (teve 38,5); 32,1 para o PS (teve 32,3); 7,9 para o BE (teve 10,19); e 8,4 para a CDU (teve 8,25). Já o do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica adiantou 38% para a PaF; 32% para o PS; 9% para o BE; e 9% para a CDU.

No período entre 4 de Setembro e 1 de Outubro de 2015, as 17 sondagens publicadas apresentaram também uma margem de erro de pouco mais de três por cento.

2019: Maioria esfumada?

Desta feita, as empresas de estudos de mercado têm estado tendencialmente em sintonia no recuo das intenções de voto no PS. Há menos de um mês, António Costa chegou a ver o seu partido nos 42%, de acordo com uma sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e para o Expresso, mas os debates televisivos, a campanha nas ruas e os escândalos das golas anti-fumo (que levaram à demissão do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves) e de Tancos (em que foi deduzida acusação contra o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes) provocaram uma erosão nos potenciais votantes nos socialistas.

Em sentido contrário, o PSD de Rui Rio, a quem os estudos de opinião chegaram a atribuir 22 e 23% das preferências dos portugueses, tem crescido nos últimos dias e atingiu a fasquia dos 30% (contra os 36/37% do PS).

O BE, segundo as sondagens que têm vindo a ser divulgadas, poderá oscilar entre os 9% e os 12%, ao passo que a maior rival à sua esquerda, a CDU, poderá variar entre os 6% e os 9%. Mais à direita, os números são um pesadelo para o CDS, que, ao abrigo do barómetro mais recente (de quinta-feira, 3) da Intercampus, poderá cair para 4,5% (sete deputados) das preferências. Atrás, inclusivamente, do PAN, que recolheria 5,6% dos votos.