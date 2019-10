Morte à geringonça, longa vida à geringonça

Se, além da óbvia função de esclarecer os eleitores, esta campanha tiver alguma utilidade, será seguramente recordar que não se escrevem obituários por antecipação. Mark Twain tinha razão relativamente ao manifesto exagero das notícias sobre a sua morte; Rui Rio estava correto quando insistia que não tinha falecido politicamente; e também é arriscado antecipar o momento da extrema-unção da geringonça.

A agressividade que tem dominado as relações entre PS e BE nos tempos mais recentes – com contornos de bullying do lado socialista –, bem vistas as coisas, é como a recuperação do material militar de Tancos: uma tremenda encenação.

Quando o comentariado nacional já decretava o luto pela plataforma de esquerda, eis que ela resolveu fazer prova de vida, mesmo que o caso ameace rebentar-lhe nas mãos. Continuamos a falar de Tancos, evidentemente.

Dissensões à parte, no momento em que António Costa voltou a precisar, lá estiveram Catarina Martins e Jerónimo de Sousa a empurrar para depois das eleições qualquer discussão sobre este interminável folhetim na Assembleia da República.

É certo que o Parlamento, como argumentou a esquerda, não deve ser palco de campanha, mas usá-lo como biombo não favorece a salubridade do regime. Não havia neutralidade possível: ação ou omissão teriam sempre leituras. A maioria foi pelo segundo caminho e Eduardo Ferro Rodrigues caucionou a opção.

ABERTO PARA OBRAS… E CAMPANHA

Chamem-lhe política à moda antiga, chamem-lhe uma campanha demodé, chamem-lhe o que quiserem, mas António Costa não resistiu a ir espreitar como correm as obras na ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto. O leitor não está equivocado. São exatamente aquelas em que está a pensar e que tinham começado na véspera. Como relatou o Observador, quando a comitiva socialista chegou ao local, os trabalhadores ainda montavam os taipais do estaleiro, mas o primeiro-ministro não vislumbrou na ação qualquer conveniência. “(…) teria sido muito mais conveniente já ter sido possível inaugurar, mas, infelizmente, não tinha projeto feito. Foi necessário fazer e rever o projeto, negociar com empreiteiros, encontrar uma solução financeira e, felizmente, a obra está a andar”, limitou-se a responder aos jornalistas.

SALPICOS DE ÉTICA

É o novo normal: perante uma conduta censurável de alguém que lhe é próximo, Rui Rio menoriza o caso ou sugere que a comunicação social lhe adicionou sal e pimenta. Assim voltou a acontecer a propósito das assinaturas forjadas de deputados do PSD no pedido de fiscalização sucessiva da nacionalização da Casa do Douro. Na terça-feira, 1, reconheceu que, para quem está de fora, não se tratava de algo aceitável e observou que a situação não poderia repetir-se. Na quarta-feira, 2, reduziu tudo a um não-assunto, permitindo que Carlos César se arvorasse em guardião moral do burgo, remetendo a questão para o Ministério Público e para a Comissão de Ética do Parlamento. E a Fernando Negrão não acontece nada?

SEMANA HORRIBILIS

A vida de Assunção Cristas já esteve mais fácil. A campanha tem sido cinzenta, houve sítios, como Vila Real ou Viseu, em que foi relegada para um papel secundário por outros quadros do partido, ouviu insultos em Coimbra e, esta quarta-feira, numa arruada na baixa do Porto, mais concretamente na Rua Sá da Bandeira, esteve à beira de ser agredida.

A Lei de Murphy parece ter tomado conta da volta nacional dos centristas: também esta tarde, Rui Moreira (eleito em 2013 e 2017 com o apoio do CDS) tinha combinado assistir a um espetáculo de jazz ao lado de Cristas, mas o presidente da autarquia portuense fez questão de se demarcar. E, no Facebook, publicou um texto que se assemelhou a um cordão higiénico: “Para que fique claro: nunca fui filiado em qualquer partido; nunca apoiei candidaturas às legislativas; não vou declarar qualquer apoio nestas legislativas. Qualquer notícia, que já hoje li, diferente disto, não corresponde à verdade.”

O SANTANISMO (AINDA) VIVE

Em Cascais, logo pela manhã, houve um cheiro a nostalgia para Pedro Santana Lopes. O antigo primeiro-ministro e ex-presidente do PSD, hoje à frente do Aliança, combinou um café com Carlos Carreiras, líder do executivo cascalense e um dos mais ferozes críticos de Rui Rio, e ainda teve a oportunidade de reencontrar dois santanistas de tempos idos: Rui Gomes da Silva, ex-ministro Adjunto, e Pedro Pinto, vereador em Lisboa nos tempos de Santana e atual chefe da poderosa distrital do PSD-Lisboa.

Há dias em que, de facto, uma pessoa não pode sair de casa, que logo encontra os amigos todos do “velhinho” PPD. Fundar um partido até pode ser giro, mas será que ainda vamos ouvir Santana cantar “Chega de saudade”?

A CART(ILH)A LIBERAL

Registe o número: 200 mil portugueses estão, por estes dias, a receber cartas da Iniciativa Liberal, numa ação que o partido classificou como “oposição de guerrilha”. No cabeçalho, pode ver-se a foice do símbolo do PCP e punhos esquerdos erguidos, do PS, e um remetente imaginário, a Autoridade Extorsionária. A sátira que tem entrado pela casa dos (e)leitores adentro serve para pouco mais do que fazer a apologia da redução de impostos e da simplificação do regime fiscal no País, mas tem irritado muita gente à esquerda e à direita. Haverá espaço para um segundo partido do contribuinte no Parlamento?