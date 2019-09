O bom, o mau e o vilão

PAIRANDO SOBRE A CAMPANHA. O PSD insiste com Tancos, mas Centeno veio aliviar a pressão, colocando o foco da discussão nas contas dos programas económicos de PS e PSD. Outro que apareceu sem ser convidado foi José Sócrates...

O PSD elevou a parada e pediu um debate de urgência, na Assembleia da República por causa… de Tancos. Em causa, o "mau" - Azeredo Lopes, ex-ministro acusado. Mas foi o quadro macro-económico para a próxima legislatura e as contas do PSD e do PS acabaram por dominar o dia. A aparição de Mário Centeno - o "bom" - aliviou, assim, um pouco, a pressão de Tancos... Tema que, por sua vez, trouxe José Sócrates - o "vilão" - à superfície da campanha...

Dá-se um pontapé numa pedra e salta num Centeno

Debater o caso de Tancos, à luz das revelações trazidas pela acusação do Ministério Público – eis o motivo da eventual reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, pedida pelo PSD. O PS responde que a tradição é a de que a Comissão Permanente e a AR não devem ser instrumentalizadas, durante campanhas eleitorais. Mas desde que o partido com maior representação parlamentar não formou Governo, a tradição parece já não ser o que era... O certo é que PCP e BE não se opõem à iniciativa e Ferro Rodrigues, presidente da AR, convocou uma reunião da Conferência de Líderes para a próxima quarta-feira.

Coube a Mário Centeno aliviar a pressão, numa conferência de imprensa, no Largo do Rato, em Lisboa, sede nacional do PS. O ministro das Finanças atirou-se às contas do quadro macro-económico do PSD, classificando de impossíveis as suas soluções e previsões: “O quadro macro-económico do PSD é inconsistente” - foi a frase mais meiga que proferiu. O governante recusou o repto para debater c om o “Centeno de Rui Rio” (que não é candidato a deputado), Joaquim, Sarmento, mas declarou-se disponível para discutir com um candidato ao Parlamento, como, por exemplo “o dr. Rui Rio”. E Joaquim Sarmento respondeu que não seja por isso: “Pode debater, então, com o prof. Álvaro Almeida, coautor do programa económico do PSD, que está tão à vontade para falar dele como eu - e que é candidato a deputado...”

No interim, Rui Rio e Costa trocavam também argumentos sobre as contas de uns e de outros, numa discussão fechada que deixa o eleitor comum sem saber quem tem razão. O pingue-pongue favorecerá quem? Não se sabe.

Alegre campanha

A tradição ainda é o que era, quando a caravana socialista passa por Coimbra: o histórico do PS, Manuel Alegre, entra em ação, depois de já ter intervindo, através de um artigo, no Público, em que atacava Catarina Martins, acusando-a de ter saudades de 1975 e do PREC, “apesar de não o ter vivido”. Antecipando à VISÃO a sua intervenção, Alegre diz que não há solução de esquerda contra o PS nem sem o PS…

Subitamente, na Ericeira...

Outro que irrompeu pela campanha foi o independente José Sócrates que, a partir do seu exílio, na Ericeira, brindou os leitores do site do Expresso com um artigo onde desenvolve o seu tema favorito: o Ministério Público. No texto, o antigo primeiro-ministro insurge-se contra o timing da dedução de acusação de Tancos, em que um ex-ministro socialista passa a acusado, em plena campanha eleitoral. Uma ajuda que Costa talvez não desejasse, pelo menos a julgar pela reação, quando confrontado com a posição de Sócrates sobre o “furacão Tancos”: “Isso é um tema fora da campanha e o único furacão que me preocupa é o que se está a aproximar dos Açores”. E remata, perante a insistência de uma repórter radiofónica: “Posso oferecer-lhe uma rosa?...”

Montijo “jamé”?...

Se António Costa está à espera que o eventual crescimento parlamentar do PAN lhe permite fazer uma micro-geringonça só com o partido de André Silva, pode ir deitando contas à vida: hoje, confrontado com o tema do aeroporto do Montijo (projeto que Costa quer levar para a frente a todo o custo), André Silva foi levado a dizer que “jamais” (“jamé, à francesa”). É certo que, pouco antes, foi mais prudente, afirmando que o PAN não viabilizará um governo do PS com o aeroporto “nestes moldes”. Mas depois, mais apertado, lá traçou a linha vermelha. Ficou gravado. E agora?

A nova Princesa Diana

Catarina Martins teve uma passagem cheia de sucesso pelo Norte – mas aquele elogio de uma popular talvez lhe tenha causado algum embaraço: “É a nossa Princesa Diana!” E a coordenadora do Bloco de Esquerda, que estaria à espera de ser comparada, sei lá, com uma Rosa Luxemburgo, teve de esboçar um sorriso amarelo… Tempos estranhos, estes.