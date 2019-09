Montenegro entra na campanha, mas longe de Rio

O antigo presidente do grupo parlamentar do PSD Luís Montenegro vai aparecer pela primeira vez nesta campanha eleitoral no domingo, 29, no distrito de Leiria. Segundo apurou a VISÃO, o ex-chefe da bancada social-democrata, que em janeiro desafiou Rui Rio para pôr "tudo em pratos limpos" e convocar diretas no partido, vai participar num almoço, a convite dos candidatos por aquele círculo, que terá lugar na XXVI Feira Nacional de Artesanato e Tasquinhas de Pombal, que termina justamente nesse dia.

É certo que o principal challenger de Rio entra em cena, mas fá-lo-á longe do presidente do PSD. Enquanto Montenegro estará com Margarida Balseiro Lopes (cabeça de lista em Leiria e presidente da JSD) e com os restantes candidatos daquele círculo, Rio andará pelo distrito de Coimbra. Não haverá, portanto, qualquer oportunidade para fotos sorridentes lado a lado.

Seja como for, a aparição do antigo dirigente "laranja" pode voltar a incendiar os ânimos na direção de Rio, que, na quarta-feira, aos microfones da TSF, chamou "hipócritas" aos que lhe fizeram oposição cerrada - andando a "dizer mal, mal, mal, mal" - para agora, na antecâmara das eleições, se mostrarem disponíveis para o apoiar. Uma ideia que foi repetida, em declarações aos jornalistas, em Beja.

E mais: o convite a Montenegro pode voltar a colocar Margarida Balseiro Lopes sob fogo da cúpula social-democrata, que já tinha ficado desagradada com as presenças de figuras como Luís Marques Mendes, Hugo Soares, José Eduardo Martins, Teresa Morais ou José Pedro Aguiar-Branco nas iniciativas em Leiria, que não foram articuladas com a direção. Uma "afronta", acusou um dirigente do PSD, sob anonimato, numa notícia publicada pelo Diário de Notícias.

Desde o movimento revoltoso de janeiro, que acabou num Conselho Nacional em que foi aprovada uma moção de confiança à direção, Montenegro remeteu-se ao silêncio. "A partir de agora não vou insistir nas minhas intervenções a expor as divergências. Deixarei espaço à direção do PSD e aproveitarei a minha intervenção para fazer um combate cerrado ao Governo, ao primeiro-ministro e ao PS, por tudo o que tem feito ou não tem feito no País", afirmou. Só em maio voltou a ser visto, na campanha para as europeias, no apoio a Paulo Rangel.

Quanto à campanha propriamente dita, outros notáveis vão a Leiria nos próximos dias. No sábado, 28, à tarde, o eurodeputado José Manuel Fernandes vai participar no Encontro Nacional de Tocadores de Concertina, na aldeia da Barrenta (Porto de Mós). À hora do jantar, será a vez de Miguel Poiares Maduro, ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, aparecer para um jantar com militantes nas Caldas da Raínha.

Na manhã de domingo, o deputado e porta-voz do Conselho Estratégico Nacional para a área da Saúde, Ricardo Baptista Leite, dará a cara numa iniciativa de rastreios médicos, no âmbito do Dia Mundial do Coração, em Alvaiázere. E, já na segunda-feira, 30, haverá um encontro de autarcas do PSD do distrito, em Pombal, com participações especiais de José Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, e de António Leitão Amaro, deputado e ex-secretário de Estado da Administração Local.