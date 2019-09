Exército: paraquedista morre em Beja durante exercício militar

Um militar paraquedista morreu esta manhã, em Beja, durante um exercício militar devido a uma falha no equipamento. “O sistema de para-quedas não funcionou devidamente” e o militar acabou por cair no perímetro da Base Aérea número 11, onde se realizava a edição deste ano do exercício Real Thaw, revelou o Exército.

A informação foi avançada pelo ramo, que refere que o acidente ocorreu “durante a execução de um salto de queda livre operacional”. O militar da força especial de paraquedistas, de 34 anos, perdeu a vida de imediato.

À VISÃO, fontes do ramo explicam que o militar executava aquilo que se designa por “corte de suspensão”. Depois do salto da aeronave, o paraquedas principal abre e o militar solta-o para, de seguida, abrir o paraquedas de reserva. Apesar de ser um “procedimento normal”, algo correu fora do previsto – o paraquedas de reserva não terá chegado a abrir e o militar acabou por embater no solo.

A vítima era um militar experimentado. Fonte militar refere que o 1º sargento estava “no topo da carreira nos paraquedistas”. Em comunicado, “o Exército lamenta o falecimento do militar, tendo apresentado as mais sentidas condolências à Família e tendo sido acionado o apoio psicológico”.