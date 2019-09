Tancos: Marcelo “está acima de qualquer suspeita”, diz Costa

António Costa considera que Marcelo Rebelo de Sousa está “acima de qualquer suspeita” no caso de Tancos. Mesmo agora que a acusação do Ministério Público estará prestes a ser conhecida, o líder do PS tem tentado manter o assunto à distância, para não misturar o caso judicial com a campanha eleitoral e até para não alimentar polémicas à volta do processo. Mas esta quinta-feira, no final da tradicional arruada em Moscavide, Costa arrumou o assunto.

“Há cinco anos que mantenho a mesma regra e não é agora que a vou quebrar: os casos da justiça tratam-se na justiça, não se tratam na rua, muito menos em campanha eleitoral”, começou por dizer o líder do PS, no final de arruada de cerca de uma hora nas ruas daquela freguesia de Lisboa. Depois, confrontado o turbilhão de notícias que envolvem o chefe de Estado, e para arrumar os "disparates" que têm vindo a público, Costa defendeu que Marcelo “está acima de qualquer suspeita”.

O caso tem marcado os primeiros dias da campanha para as legislativas de 6 de outubro. Vários meios de comunicação social avançaram que a acusação deverá ser divulgada esta semana – esta quinta-feira era, aliás, o dia apontado para a conclusão da investigação. E já no início da semana a TVI tinha divulgado uma escuta em que Vasco Brazão, um dos responsáveis pela investigação do lado da Polícia Judiciária Militar, era citado a dizer que “o papagaio-mor do reino” estaria a par de toda a operação de encobrimento de autores do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, apenas para ganhar vantagem sobre a Polícia Judiciária (PJ). O nome, segundo a estação de televisão, era interpretada pela PJ como uma referência a Marcelo Rebelo de Sousa.

O caso subiu de tal forma de tom que o Presidente da República decidiu quebrar uma regra de ouro (não falar de assuntos internos quando está fora do país) para dizer que está e sempre se manteve distante de todo o caso. “Para que não restem dúvidas, por uma questão, não só de honra pessoal, mas porque estou aqui a defender a posição de Portugal na Assembleia-geral das Nações Unidas ao mesmo tempo que surge uma vaga dúvida sobre se o Presidente é criminoso, é bom que fique claro: o Presidente não é criminoso”, declarou Marcelo, em Nova Iorque.

Costa não tinha comentado nenhum destes episódios. Decidiu falar agora, numa altura em que o jornal Observador dá conta de que o ex-ministro da Defesa estará acusado de cinco crimes: dois de denegação de justiça, um de prevaricação, um de abuso de poder e ainda um crime de favorecimento pessoal.

Costa falava aos jornalistas depois de uma arruada na Avenida de Moscavide. O secretário-geral do PS passou cerca de uma hora entre cumprimentos e mensagens de “força”, a pensar na noite de 6 de outubro. Costa lá foi respondendo que é isso que lhe falta: “Têm que me dar força, têm que me dar força”, dizia à porta de uma papelaria, já no final do trajeto de poucas centenas de metros.

A comitiva que acompanhou o líder socialista estava mais desfalcada que noutros eventos da campanha. Eduardo Ferro Rodrigues foi mesmo a figura de maior “peso” num grupo onde estavam também o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e alguns deputados – como Edite Estrela e Pedro Delgado Alves.

Num percurso tranquilo, houve alguns apoios inesperadas. Uma das muitas senhoras que António Costa cumprimentou admitiu que o PS não contaria com o seu voto – ele está guardado para o PCP – mas não por estar desagrada com os últimos quatro anos de Governo socialista. “Tudo o que fez foi bem feito”, disse, com as câmaras da TVI e o microfone da TSF por perto.

Incómodo, se algum houve, foi apenas quando Elsa Maria Pinto, 68 anos, interpelou o líder do PS. Costa estava a poucos metros e amiga, responsável por uma das lojas naquela avenida, lhe pediu que tivesse “calma” mas não deixasse de fazer a pergunta que trazia pensada. Costa chegou perto e Elsa avançou: apresentou o pedido de reforma e está há dois anos à espera de uma resposta. Parado frente a loja, o socialista ouviu as queixas – para desespero da equipa de segurança que ia pedindo à comitiva que avançasse – e esperou 15, 20, 30 segundos. Os “jotas” iam preenchendo o contratempo com os habituais gritos de campanha – foi sempre assim, de cada vez que o secretário-geral se demorou mais um pouco no percurso. A amiga lá veio, enfim, com a cópia do pedido que Elsa entregou na Segurança Social. O papel seguiu direto para o bolso do secretário de Estado e Costa seguiu caminho.

