Sondagens e críticos internos. As tormentas do barqueiro Rui Rio

Rui Rio vive por estes dias num turbilhão de conflitos interiores. Continua determinado em descredibilizar as sondagens, mas disfarça mal o entusiasmo que as mais recentes lhe têm emprestado. Insiste nas declarações “politicamente incorretas” – aos microfones da TSF, soltou um elogio ao Governo de José Sócrates sobre as progressões na Função Pública -, e, em simultâneo, não dá descanso aos adversários internos que, diz, por “hipocrisia” se mostram disponíveis para a campanha. Afirma querer ganhar as legislativas, mas o discurso é talhado à medida do estoico que não se dá ao luxo de ter estados de alma e que tenciona somente manter a cabeça à tona no day after.

“Posso cair, mas quando caio, caio de pé, não dobro”, atirou, numa curta intervenção quando já decorria o (que esteve para ser um) sunset com apoiantes, em Évora, que encerrou o quarto dia oficial de campanha. A frase, lapidar, veio acompanhada de nova estocada nas empresas que fazem estudos de opinião e nos comentadores, que apontavam para um resultado de “19 ou 20%”: “Nunca na vida foi verdade. Nunca o PSD teve intenções de voto tão baixas como aquelas que diziam. Não sei quanto subimos, mas sei que estamos efetivamente a subir.”

Só que, não raras vezes, Rio é também um anti-clímax para a família social-democrata. Depois de quase levantar a sala (uma tenda, em bom rigor), tratou logo de baixar as expectativas. A meta do PSD, agora, é ter “um resultado muito honroso”, se possível a vitória, num cenário ainda “mais honroso”, no sufrágio de 6 de outubro.

Antes, esta quarta-feira, 25, em Évora, trocara o volante de um dos seus carros clássicos pelo de um barco turístico (construído na região do Douro, é certo) para um passeio pelo Alqueva. A referência musical ao Xutos e Pontapés veio à cabeça de todos, mas o presidente do PSD não é adepto a subentendidos. “Aqui é que é o homem do leme!”, concretizou. Fosse só gracejo… Não era. As afirmações do líder espartano surgem em catadupa. "Desistir, eu? Só desisti uma vez numa frequência que não estava a correr bem", respondeu, na rua, a um idoso que lhe pediu que não esmorecesse.

Rio sente-se o barqueiro que ruma na noite (e que luta contra a adversidade “por aquilo em que acredita”), que é mais que uma onda ou que uma maré (é alguém que anda nisto ainda Mário Centeno, um dos visados do dia, “não era nascido para a política) e a quem, por mais que tentem, não prendem nem impõem fé (isto é, que não quer saber dos céticos, dos críticos e dos dogmas da máquina partidária).

Assim foi com as listas de deputados (e voltou a falar disso na Vidigueira, fazendo um rasgado elogio ao presidente da distrital de Beja, Gonçalo Valente, por ter conduzido o processo sem incidentes, assim aconteceu com o roteiro da campanha, passando por todos os distritos do Continente (e no Alentejo enfatizou a opção de não ir só onde estão mais votos), assim sucede com a recusa permanente de assumir compromissos que não pode cumprir (não o fez perante os agricultores ou empresários locais que se queixaram dos parcos incentivos e das dificuldades que o setor atravessa). E o mesmo é notório na cautela com que aborda o folhetim de Tancos (sobre o qual saiu em socorro de Marcelo Rebelo de Sousa).

Já passava das 18h30 quando, junto ao templo de Diana, a caravana do PSD recebeu uma injeção anímica. Os miúdos da “jota”, de megafone em punho, pegaram em dois clássicos da música popular para animar a mais de meia centena de pessoas que palmilhava o centro de Évora. Primeiro, adaptaram “Coração não tem idade”, de Toy: “Anima-te, motiva-te/ Não ligues às sondagens/ Tens uma vitória para conquistar!// Anima-te, motiva-te/ Não há nada melhor que correr o País para te apoiar.// Vais ganhar, é real/ Governar o nosso Portugal/ Vai, Rui Riooo/ Vai, Rui Riooo!”

Depois, apresentaram aos companheiros de partido e a quem mais quisesse escutar uma versão rearranjada de “Mestre de Culinária”, de Quim Barreiros: “Ele é o mestre de culinária/ E cozinha para a Cristina/ Cativando a ferrovia/ Levando o País à ruína.”,

Além disso, os jovens quadros da JSD ainda arrancaram gargalhadas à comitiva com uma canção que aludia ao omnipresente familygate socialista, que Rio explora com pinças. O ritmo era ditado por Emanuel Felgueiras, de Ponte de Lima, que contou à VISÃO que o seu “jeito para as rimas”, assim como o de “mais dois ou três amigos”, ajudou a montar as paródias na véspera, no regresso, de autocarro, ao hotel onde pernoitaram. “E ainda temos mais”, avisa.

Numa tarde de melodias várias, Rio ainda guardou mais de um quarto de hora para ouvir a Tuna Académica da Universidade de Évora e para dar música a um par de espanhóis com que se cruzou. O presidente do PSD explicou o aparato ao duo e puxou do "portunhol" para um pequeno exercício de política externa. “[Pedro] Sánchez no es capaz. Temos que eleger Pablo Casado”, recomendou, a pensar nas eleições gerais de 10 de novembro do lado de lá da fronteira.

Por cá, esta quinta-feira, 26, o líder do PSD começa em Santarém e termina em Leiria, onde vários oponentes internos têm desfilado, a convite da presidente da JSD e cabeça de lista, Margarida Balseiro Lopes. Uma “afronta”, considerou uma fonte da direção nacional, sob anonimato, em declarações ao Diário de Notícias. Estaria sintonizada com o homem do leme?