O dia em que António Costa agitou o diabo na campanha

Sondagens dão uma subida repetina do PSD e uma descida ligeira do PS. Há meses que os dois partidos não estavam tão próximos e, desta vez, foi António Costa quem avisou que o "diabo" pode estar de volta

PS

Os comícios são o palco ideal para António Costa dramatizar o discurso. Não foi a primeira vez que o fez nesta campanha – a mensagem será, de resto, repetida até à exaustão –, mas esta quarta-feira, entre as paredes do antigo Convento do Espírito Santo, em Loulé, o líder do PS voltou a acenar com a ameaça da “instabilidade” política se, no dia 6, a contagem de votos ficar curta para os lados do Largo do Rato. E, afinal, o diabo pode mesmo vir aí. Num dia em que as sondagens resfriaram os ânimos socialistas, com o PSD a menos de 10 pontos de distância, Costa ensaiou a narrativa daquilo que seria o regresso da direita ao Governo. “Como têm tanto medo do diabo, nada nos garante que, chegando ao poder, não façam tudo isto andar para trás”.

A lógica é esta: o tão anunciado diabo pode não ter chegado durante esta legislatura, mas nada garante que ele não apareça se os eleitores não forem claros na sua escolha, quando forem votar no dia 6 de outubro. “Quem quer mais quatro anos de estabilidade com um Governo do PS, deve votar no PS”, disse o líder socialista. Se não querem que o país "volte para trás", só há uma saída, dramatiza Costa.

O cenário estava montado há muito quando o secretário-geral do PS chegou à praça transformada em pequeno anfiteatro, pouco depois da hora anunciada (21h). Estavam lá as bandeiras brancas e rosas, umas e outras agitadas sem grande entusiasmo por uma plateia contagiada pela noite fria de Loulé. Na primeira linha das cadeiras estava o autarca local do PS, Vítor Aleixo; estava também a cabeça de lista por Faro, Jamila Madeira, e estava, ainda, o poeta Nuno Júdice, com uma mensagem direta para o líder socialista: “Peço-lhe, António Costa, que continue a ser um otimista irritante.”

Costa garante que sim. “Continuarei a ser irritantemente otimista.”. A julgar pela intervenção que fez em Loulé, o otimismo pode até estar lá, mas vai dando sinais de afrouxamento. “Há muita gente a fazer contas sobre eleições, mas há coisa que sabemos: não se perdem nem se ganham eleições em sondagens, só se perdem e só se ganham nas urnas e quem vai votar, vai votar no partido que deseja que governe”, assinalou um António Costa geralmente pouco dado a falar sobre cenários eleitorais com base em sondagens. Se, há duas semanas, era o medo da desmobilização que fazia a entourage socialista apelar ao voto no dia 6, agora o cenário parece ter dado uma curva apertada de 180º – e será a súbita escalada da direita a lembrar, como fez Vítor Aleixo, que só contam os votos que entrarem nas urnas.

A noite voltou a ser de contas certas. Num dia que começou com um encontro com as comunidades de imigrantes, em Lisboa, e depois de uma arruada pelas ruas de Faro (dada como sem efeito pela campanha socialista mas que, afinal, teve mesmo direito a líder nas ruas de Loulé), Costa surgiu com o discurso reciclado das promessas cumpridas. Houve investimento na Saúde, reposição de rendimentos, passes sociais, défice a encolher e PIB a engordar. “Conhecemos bem aqueles que diziam que nada disto era possível porque, fazendo isto, vinha aí o diabo”, voltou a insistir o líder socialista. “Não, connosco o diabo não vem, mas o país também não volta a andar para trás”, garantiu.

Desafios cumpridos no caderno de encargos de António Costa. Mas, agora, há outras batalhas a travar. Se passou por Espanha para agitar a bandeira da "instabilidade" política - na única referência que podia atingir a esquerda do PS -, a seguir, o secretário-geral do PS preferiu dar um salto ao lado de lá do Atlântico para falar sobre o “desafio global” das próximas décadas. “Não podemos brincar com as alterações climáticas, não podemos imitar presidentes de alguns países que fingem que alterações climáticas são uma fantasia.” Foi a deixa para voltar a falar dos passes sociais – uma das medidas mais marcantes da legislatura, pelo que representou de recuperação de poder de compra e pela carga simbólica no combate às alterações climáticas –, da Saúde, da Habitação e de todas as medidas que o líder socialista tem enumerado numa sequência de ideias que já saem sem recurso a cábula.

No final, e em versão a dobrar para que não ficassem dúvidas, voltou a insistir: “É a soma do voto de cada um que dá resultado, mas cada um só tem um voto e nada mais. É o voto de cada um de nós que vai decidir o que vai acontecer a partir de 6 de outubro.”

