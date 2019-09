Mendo Castro Henriques, Nós, Cidadãos!: "O número de ocupantes da cadeia de Évora é muito reduzido"

O Nós, Cidadãos! tem uma proposta que poderia revolucionar o sistema judiciário em Portugal, com uma compensação financeira para delatores, e Mendo Castro Henriques é categórico na justificação. Não quer uma cultura de Inquisição, mas exige que a corrupção seja combatida pela via da prevenção. Isto porque, aponta como exemplo, "é muito reduzido o número de ocupantes da cadeira de Évora".

Além disso, o professor universitário e cabeça de lista do partido em Lisboa defende, em entrevista à VISÃO, que se acabem com "as cláusulas leoninas das PPP [Parcerias Público-Privadas]", põe de lado a extensão da ADSE aos trabalhadores do setor privado e aponta o dedo à precariedade. “Estamos a tornar-nos uma democracia do call center e uma sociedade do salário mínimo”, lamenta.

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em vídeo em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.