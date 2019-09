Cidália Guerreiro, PCTP/MRPP: "Vai acontecer uma revolução mais tarde ou mais cedo. Não são eleições que vão resolver o problema"

Para o PCTP/MRPP, "não há diferenças, em termos de governação, entre PS, Bloco e PCP". Cidália Guerreiro, cabeça de lista do partido de inspiração maoísta no círculo de Lisboa, "temos um Governo de direita, que impôs a ordem necessária quando o capitalismo precisou", como refere a propósito das diversos braços de ferro que a equipa de António Costa manteve com diversas classes profissionais. Por isso, diz a candidata, "as eleições não vão resolver qualquer problema dos trabalhadores", uma vez que não são mais que uma forma de "perpetuar a exploração".

Em todo o caso, Cidália Guerreiro vai mais longe e enfatiza que o sufrágio direto e universal de pouco ou nada servirá. Significa isso que o caminho é uma revolução? A resposta é contundente: "Vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Não são as eleições que vão resolver o problema."

Já quando questionada pelos casos de corrupção e os episódios eticamente questionáveis que têm sido transversais aos vários partidos, a dirigente do PCTP/MRPP sublinha que a emblemática tirada de Arnaldo Matos - "Isto é tudo um p*****!" - "está mais atual do que nunca".

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em vídeo em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.