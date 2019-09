Tancos e os sorrisos de Rio

Genuinidade e um sorriso na cara – são estas as armas de Rui Rio para conquistar mais alguns votos e fazer encolher a distância que o separa de António Costa. Se ao segundo dia da campanha entraram em cena os humoristas Carlos Vasconcelos e Mário Bomba, contratados para fazer rábulas com temas mediáticos, ao terceiro dia Rui Rio já tinha razões para estar de bom humor pela manhã. As sondagens davam-lhe uma distância mais curta face a António Costa, só separados agora por 7,5 pontos percentuais, segundo as estimativas da Pitagórica (para JN, TSF e TVI), onde o PS continua a descer.

Mas Rio não gosta de sondagens, é sabido, e sempre que pode ainda se insurge contra estes cálculos que o têm colocado numa fasquia historicamente baixa. Num jantar com militantes em Évora voltou a criticar as baixas intenções de voto que o PSD tem recebido. "Posso cair, mas quando caio, caio de pé. Não dobro", garantiu. E não espera menos do que um “resultado honroso”, mas “mais honroso seria a vitória”. Aquilo em que ninguém no PSD parece realmente acreditar…

À chegada à cidade alentejana, Rio ainda aproveitou para puxar dos galões: “Ainda Mário Centeno não era nascido para a política já eu defendia o rigor nas contas”, atirou.

Do lado do PS, o menu do dia foi morno, mas com sabor a morna. Na Associação Cabo Verdiana, em Lisboa, o secretário-geral do PS tinha o discurso ensaiado para tocar no tema do racismo e dos imigrantes e apelar a esse eleitorado. O almoço de cachupa terminou com "Sodade", o que não podia ser mais oportuno, já que o tom foi de regresso ao passado: mais precisamente a 1991, quando se estreou como deputado à Assembleia da República e se empenhou nesta causa. Hoje, garante, tem hoje “menos ingenuidade” do há 28 anos, mas a “mesma vontade” do que no passado de abrir as portas a quem queira entrar em Portugal.

E Tancos aqui tão perto...

O tema do dia veio, porém, de outras paragens, lá dos lados do Castelo de Almourol, e chegou com estrondo. O caso de Tancos aterrou na campanha, com a notícia de que o major da PJ-Militar, Vasco Brazão, se referiu, numa escuta telefónica, ao Presidente da República, como o "papagaio-mor do reino", alegando que saberia da recuperação do material furtado e da manobra de encobrimento das armas. Notícia essa prontamente desmentida por Marcelo Rebelo de Sousa, que esclareceu que "não é criminoso".

António Costa voltou ao confortável “à Justiça o que é da Justiça” para se escusar a comentar o caso mais grave da sua governação a seguir aos incêndios de Pedrógão, enquanto Rui Rio, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins manifestaram a sua preocupação. A acusação do caso está pronta, mas só amanhã será notificada aos 25 arguidos. E tudo indica que o tema não dissipará tão depressa…

O timing, esse, é mau sobretudo para o governo e para o PS, que, em plena campanha, dificilmente sai sem ser beliscado, numa altura em que precisa de tudo menos de esqueletos a saltar do armário. O desvio das atenções para o Presidente até é oportuno, resta saber se chegará para desfocar do essencial: o que se passou foi grave e é preciso apurar quem foram todos os responsáveis.

A campanha segue dentro de momentos, e Rio tem mais motivos para sorrir sem ser necessário contratar humoristas.