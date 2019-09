Hirondino Isaías, RIR: "António Costa é a maior fraude política dos últimos anos"

Vitorino Silva é a figura do partido. E o RIR - o partido que fundou em maio deste ano - é o meio com que o antigo presidente de junta e candidato presidencial pretende chegar à Assembleia da República. Tino de Rans (é assim que todos o conhecem) andava por Braga e pelo Porto em campanha e, por isso, foi o secretário-geral do RIR, Hirondino Isaías, quem veio ao Pitch Eleitoral que o cabeça de lista pelo Porto para dizer que Tino "só quer um cantinho na Assembleia da República onde possa ser o porta-voz do povo".

Para isso, é preciso uma candidatura. Check. Um programa eleitoral também não é desprezível. No documento, o RIR defende o fim do "negócio dos incêndios" e a extinção daquilo que consideram ser "serviços públicos obsoletos". Também quer um corte nos impostos sobre o combustível, mas a medida surge entre um conjunto de propostas para o combate às alterações climáticas. É tudo uma questão de "frota" automóvel.

De tema em tema, até ao ataque frontal. Hirondino Isaías foi candidato pelo PS à Junta de Freguesia do Parque das Nações, em 2013. Desentendeu-se com o atual secretário-geral socialista e bateu com a porta. Hoje, guarda as maiores críticas para o líder do PS. "António Costa enganou-me bastante e é a maior fraude política dos últimos anos", diz o responsável do RIR. Costa, acrescenta, "está a premiar um poder absoluto" no Governo - veja-se o chamado caso do familygate, ilustra Isaías.

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em video em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.