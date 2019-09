Gil Garcia, MAS: "Catarina Martins devia ser mais exigente com o Governo. Não é só distribuir rebuçados"

Gil Garcia, líder do Movimento Alternativa Socialista (MAS) e cabeça de lista do partido em Lisboa, continua cético sobre os méritos da chamada "geringonça" e realça que "António Costa deixa muito a desejar em relação a uma política de esquerda”. Apontando Mário Centeno como "um obstáculo" ao investimento nos serviços públicos e à contratação de pessoal, o dissidente do BE atira à sua antiga força política: “Catarina Martins devia ser mais exigente com o Governo. Não é só distribuição de rebuçados...”

No entanto, Gil Garcia fica pelos remoques ao partido a que um dia pertenceu e do qual se desfiliou em 2012 e pensa já na próxima legislatura. "Gostava que o Bloco, o PCP e até o PAN fossem mais exigentes com um futuro Governo", enfatiza.

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em vídeo em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.

