Amândio Madaleno. "Eduardo Cabrita devia indemnizar o Estado pelo prejuízo do caso das golas"

Amândio Madaleno propõe um Salário Mínimo Nacional de 1000 euros. O valor "até é baixo" e "já devia estar em vigor há muito tempo", defende o presidente do Partido Trabalhista Português. Com candidatos a concorrer por todos os círculos eleitorais, o dirigente recupera dois dos temas que mais fragilizaram o Governo de António Costa na legislatura: "familygate" e "caso das golas".

No primeiro caso, Madaleno é particularmente duro com as relações familiares no Executivo. "Temos um Conselho de Ministros de maridos e mulheres, está ali tudo em família”, diz o dirigente do PTP, questionando a "isenção" dos responsáveis políticos envolvidos na polémica.

No segundo caso, e na semana em que o primeiro-ministro homologou o parecer da Procuradoria-geral da República sobre os negócios entre o Estado e familiares de governantes, Madaleno parte para o ataque a propósito do caso das golas anti-fumo adquiridas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. "O secretário de Estado e o ministro da Administração Interna deviam indemnizar o Estado pelo prejuízo que causaram", considera o dirigente.

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em video em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.

