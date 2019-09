João Cotrim de Figueiredo: "Nunca vi a Caixa ter um papel relevante nas crises"

João Cotrim de Figueiredo não vê qualquer razão para que o Estado continue a injetar dinheiro na Caixa Geral de Depósitos (CGD) e tão-pouco para a manter na esfera pública. Mesmo numa altura em que o Governo fala insistentemente nos ventos de recessão que chegam da Europa, o cabeça de lista da Iniciatival (IL), empresário e ex-presidente do Turismo de Portugal, é categórico: "A CGD é pública desde que nasceu e nunca vi que tivesse qualquer papel relevante nas crises. Ao contrário, vi a CGD a ter um papel relevante em vários tipos de problemas, nomeadamente na atribuição indevida de créditos."

Na entrevista, Cotrim de Figueiredo, 58 anos, desvaloriza que Zita Seabra, mandatária nacional do partido, receba subvenção vitalícia, admite que quer transformar a ADSE, acabando com o caráter "facultativo" da adesão ao subsistema, e adianta que a IL aceitaria integrar uma maioria de centro-direita no pós-legislativas desde que o Chega não fizesse parte da solução.

O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em video em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia.

