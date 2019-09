Pairando sobre a campanha: toda a noite, toda a noite

1. Já chegámos à Madeira

Agarrados à calculadora, PS e PSD tiveram um arranque de campanha oficial, a pensar no jogo anterior, isto é, nas eleições para a Assembleia Regional da Madeira, disputadas neste mesmo domingo. Os resultados, a julgar pelas primeiras projeções, seriam suscetíveis de propiciar todo o tipo de geringonças e o CDS, embora baixando drasticamente o seu score eleitoral, relativamente às eleições de 2015, pode dar para os dois lados... e ser o fiel da balança. O que se passar na Madeira condicionará os primeiros dias da campanha nacional, para as legislativas. E a fasquia, neste caso, para o PS, ficará, na ilhas, bem, alta, para 6 de outubro. Resumindo, no dia em que arrancava a campanha eleitoral, o suspense residia na Madeira... e prometia durar toda a noite.

2. Marcelo na campanha

O primeiro fim-de-semana do resto da vida da campanha eleitoral começou com uma bombástica declaração de Assunção Cristas: “Se a esquerda obtiver dois terços de deputados no Parlamento, o papel do Presidente da República passa a ser irrelevante”. Embora sem a certeza sobre em que raio de artigo da Constituição é que a líder do CDS se baseia para dizer isso, o certo é que, com dois terços de votos, a Assembleia da República poderia bloquear vetos presidenciais e, em teoria, fazer, mesmo, no limite, uma revisão constitucional que reduzisse Marcelo à insignificância e mudasse a natureza do regime. Claro que tal coisa só se poderia conceber no domínio da ficção política, mas a dramatização de Cristas faz parte da campanha. E Marcelo, que já se insurgiu por a sua imagem ter sido utilizada no folheto de campanha de um candidato socialista pelo círculo de Coimbra, ainda mal começou a entrar na selfie eleitoral. Vai acontecer mais vezes, queira ou não queira.

3. Gola apertada

O caso das golas dos kits contra incêndios, mesmo com o parecer do Conselho Consultivo da PGR a dar razão ao Governo, voltou à ribalta mediática, na pior altura. Para além de o período de campanha se iniciar com a recordação de assuntos desagradáveis para o PS, o Conselho Consultivo deu razão a António Costa, mas utilizando o mesmo argumento que o primeiro-ministro já tinha brandido, quando pediu o parecer: o de que, neste caso, a lei não deve ser interpretada “literalmente”. Ora, se o primeiro-ministro se tivesse limitado a pedir o parecer, abstendo-se de considerandos, teria evitado a suspeição derivada da extraordinária consonância de pontos de vista com a PGR, que não é pacífica entre outros elementos autorizados da comunidade jurídica, que já se pronunciaram sobre o tema. Não matam, mas moem: a serenidade tranquila de Rui Rio, quer nos debates, quer na campanha, aliada a casos como este, são fatores que podem estar a contribuir para reduzir a diferença entre PS e PSD, nas sondagens. Ou seja, Costa dispensaria bem esta campanha: por ele, e aproveitando a embalagem da Madeira, as eleições faziam-se já…

4. Arrependimentos

Dá a ideia de que Catarina Martins, perante os ataques do PS ao Bloco de Esquerda, na pré-campanha, se sentiu mais divertida do que irritada. E gozou o prato, perante o alegado "nervosismo" socialista. Senão, repare-se nesta: a coordenadora do Bloco de Esquerda, depois de ouvir mais um remoque, agora, de Mário Centeno, usou a ironia para dizer que, na parte que lhe toca, não está “arrependida” da solução governativa que ajudou a consolidar, nos últimos quatro anos. Quem quiser, que enfie a carapuça…

5. Toda a noite

Enquanto a campanha arrancava, coisas verdadeiramente importantes se passavam: na Quinta das Façalvas, em Palmela, o músico e cantor Toy dava o nó, com Daniela. Se alguém pensasse que não se tratava de um acontecimento transcendente, poderia verificar o forte policiamento, à porta do local do casório. Há candidatos cuja segurança não merece tanta atenção, por parte das autoridades. Agora, longe da Madeira e da política nacional, os noivos e os 250 convidados tencionam divertir-se, toda a noite, toda a noite...

