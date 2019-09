Joacine Katar Moreira: "É absolutamente revolucionário que uma mulher de origem africana e que não faz parte das elites seja candidata"

A cor da pele de Joacine Katar Moreira tem sido incontornável na campanha eleitoral, mas a cabeça de lista do Livre no círculo de Lisboa garante que a "obsessão" não é do partido, mas da comunicação social por estar em causa "algo inédito".

Licenciada em História Moderna e Contemporânea, com mestrado em Estudos do Desenvolvimento, doutorada em Estudos Africanos e fundadora do INMUNE - Instituto da Mulher Negra em Portugal, a candidata de 37 anos frisa que, sendo eleita, estaria disponível para viabilizar um Governo chefiado por António Costa, desde que fossem assumidos três compromissos: o aumento do salário mínimo até aos 900 euros (no final da legislatura), a universalização do acesso à saúde mental e a revisão da lei da nacionalidade.

Nota: O Pitch Eleitoral da VISÃO é uma rubrica em video em que os candidatos dos partidos sem assento parlamentar explicam por que devem ser eleitos numa entrevista cronometrada, de dez minutos, com mais um de tolerância para concluírem a sua ideia. Com o intuito de garantir um tratamento equitativo e face à condição de gaguez de Joacine Katar Moreira, a VISÃO acordou com a entrevistada a concessão de minutos adicionais a esta conversa.