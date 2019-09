Breve história da extrema-esquerda em São Bento

A União Democrática Popular (UDP) foi a força política que representou a extrema-esquerda portuguesa em São Bento, logo a partir das primeiras eleições livres (Assembleia Constituinte), em 25 de Abril de 1975. Obteve, nessa altura, 44.877 votos e elegeu um deputado, facto que se repetiria nas legislativas de 1976, 1979 e 1980.

A UDP formara-se em Dezembro de 1974 a partir dos grupos marxistas leninistas CARPML (Comité de Apoio à Reconstrução do Partido Marxista-Leninista), dos CCRML (Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas, dissidente da CMLP) e da URML (Unidade Revolucionária Marxista-Leninista).

Na Assembleia Constituinte, a UDP foi representada, primeiro por Américo Duarte, o deputado que ficou célebre por qualificar a Assembleia como um “ninho de lacraus”, disparando críticas em todas as direções. Foi ele o primeiro deputado que se levantou para falar na sessão de estreia da Assembleia Constituinte, a 3 de Junho de 1975. Saiu substituído na Assembleia Constituinte pelo músico Afonso Dias, regressando à Lisnave. Afonso Dias votou favoravelmente a aprovação da nova Constituição da República, a 2 de abril de 1976.

Inácio Ludgero

Após as primeiras eleições legislativas (1976), a UDP foi representada no hemiciclo por Acácio Barreiros (que mais tarde viria a ser deputado pelo PS, afeto à "sensibilidade" liderada por João Soares e acabaria substituindo José Sócrates como secretário de Estado da Defesa do Consumidor num governo de António Guterres) e, depois dos atos eleitorais de 1979 e 1980, pelo militar Mário Tomé (que voltaria a São Bento no período entre 1991 e 1995, integrado na lista de candidatos do PCP). Mário Tomé comandava a Polícia Militar quando, a 25 de novembro de 1975, os comandos de Jaime Neves, forças afetas aos moderados do MFA, cercaram o respetivo quartel, na Ajuda, em Lisboa.

Nas eleições de 1983 apresentou-se (sem eleger qualquer deputado) coligada com os trotskistas do Partido Socialista Revolucionário (PSR), aproximação que terá sido “embrião” de uma futura cooperação mais abrangente.

Mais tarde, de facto, a UDP, o PSR, o Política XXI e vários independentes juntaram esforços e acabaram por fundar o Bloco de Esquerda em 1998. A UDP, de Luís Fazenda, tinha o histórico da inspiração albanesa, o PSR, de Francisco Louçã, "herdeiro" da velha LCI, era de inspiração trotskista e o movimento Política XXI, de Miguel Portas, era composto por ex-comunistas ou "companheiros de estrada" do PCP. Essas origens, embora já muito diluídas, ainda hoje, em momentos de crise, provocam tensões internas no BE. O mote original do Bloco era uma nova esquerda para os novos tempos. Francisco Louçã, Luís Fazenda, Miguel Portas e Fernando Rosas foram os nomes mais sonantes da formação inicial do Bloco.

Nas legislativas de 1999, o novo partido obteve 2,44 por cento dos votos e elegeu os seus dois primeiros deputados, que insistiram em sentar-se à esquerda do PCP no hemiciclo. A partir daí, sempre em crescendo, o BE transformou-se na terceira força política portuguesa alcançando 19 parlamentares em 2015.

Numa entrevista recente, a atual líder, Catarina Martins, considerou a classificação do BE como “extrema-esquerda” um “insulto”. Disse que a designação certa é a de “esquerda radical” e sublinhou que o seu programa de governo segue uma linha ideológica “social-democrata”. Conseguirá assim distanciar-se da sua origem e afastar um epíteto que ainda muitos lhe colam?