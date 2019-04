Isto ou Aquilo com Guilherme Duarte: "Falsa modéstia é a pior forma de arrogância"

É conhecido pelo seu sobrolho levantado. Formou-se em Engenharia Eletrónica mas a sua vida estava para mudar quando em 2014 decidiu criar um blog. Por Falar Noutra Coisa foi a sua estreia no humor. Hoje, o blog onde escreve "opiniões raramente sérias, muitas vezes parvas" escalou para livros, videos e sketches, séries, podcasts e crónicas. Está em tour com o seu segundo espetáculo de stand-up que conta já com várias sessões esgotadas.

Diana Tinoco

ASSINE AQUI A VISÃO E RECEBA UM SACO DE OFERTA