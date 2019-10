O verão vai embora e, com ele, o nosso cabelo. Basta passar os dedos pelos fios para que as mãos venham quase cheias. É. Acontece. Entra o outono e o cabelo cai mais. Não, não tem ligação nenhuma com as folhas dar árvores - que sim, também caem (podia ser uma teoria, mas não é bem por ai). Afinal, porque é que o cabelo cai tanto quando chega o Outono?