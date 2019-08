Porque é que o ranho fica verde quando há uma infeção?

O nosso corpo reage das mais variadas formas a infeções. Febre, dores musculares, ardores... há de tudo. Quando falamos de infeções do trato respiratório, uma das reações mais intrigantes é, nada mais nada menos, a alteração da textura e da cor do muco nasal - que não, não é uma forma mais séria de dizer "ranho", são mesmo coisas diferentes. Saiba tudo no Explicador desta semana