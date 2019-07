Porque é que o corpo dói ainda mais nos dias depois de fazer exercício?

Retomou os treinos no ginásio (depois de uma temporada de procrastinação, onde tudo era mais importante que mexer o corpinho). Saiu do treino a sentir-se bem, revigorado, cheio de saúde. "Afinal ainda sei como é que isto se faz", diz a si mesmo, cheio de confiança. E acredita mesmo nisso, até acordar no dia seguinte sem se conseguir mexer. O que é este 'delay' nas dores musculares? Saiba tudo no Explicador desta semana