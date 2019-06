Há quem acorde e sinta que ainda está dentro do sonho que estava a ter. E há quem seja capaz de jurar a pés juntos, todas as manhãs, que não sonhou com coisa nenhuma. Para começar, podemos garantir que toda a gente sonhas todas as noites... No Explicador desta semana, saiba porque nem sempre nos lembramos dos sonhos e porque há pessoas que se lembram quase sempre deles e outras não