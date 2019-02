Porque tremem as pálpebras?

Do nada, quando menos espera, a pálpebra começa a tremer. “É só uma impressão” diz a si mesmo, enquanto pisca os olhos, na esperança que isso seja suficiente para a fazer parar. Não é. Esfrega os olhos. “Vai passar”. Abre os olhos. Passou. Porque tremem, afinal, as pálpebras? Descubra a resposta no terceiro episódio da rubrica “Explicador”