O futuro passa por sermos os Estados Unidos da Europa? Devemos ou não eleger um Governo comunitário? Bruxelas necessita de lançar mão de impostos próprios? As dívidas públicas dos países precisam ou não de ser partilhadas? Como se combate o inverno demográfico que chegou ao cada vez mais velho continente? As fronteiras europeias devem estar a abertas a migrantes e refugiados? A segurança das populações exige a formação de um exército supranacional? Qual é o receituário indicado para travar os populismos? E se um dia o Reino Unido quiser voltar, aceitamo-lo? Que medidas se impõem para mitigarmos as alterações climáticas?

Estas e outras perguntas foram lançadas a seis cabeças-de-lista de partidos portugueses ao Parlamento Europeu. A menos de um mês das eleições que vão definir os 21 representantes nacionais em Bruxelas/Estrasburgo, Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), João Ferreira (CDU), Marisa Matias (BE), Nuno Melo (CDS) e Paulo Sande (Aliança) respondem a tudo.

Durante 21 dias, a VISÃO vai publicar no seu site o que pensam estes seis candidatos sobre o presente e o futuro da Europa (e de Portugal no projeto europeu), elevando o grau de dificuldade do desafio: as respostas, difíceis e complexas, têm uma extensão similar à de um tweet - 280 carateres.

Acompanhe-nos diariamente, até 23 de maio, nesta viagem ao pensamento dos cabeças-de-lista.

PERGUNTA DO DIA:

Depois das palhinhas, dos cotonetes e dos copos de plástico, por onde deve passar o combate contra as alterações climáticas? Aponte uma medida.

Pedro Marques

"As grandes prioridades são a transição energética e a mobilidade. Mais de um quarto das emissões de carbono são geradas pelos transportes, o que nos motiva a defender mais investimento em alternativas de mobilidade sustentável."

Paulo Rangel

"Não há propostas mágicas para combater as alterações climáticas. As alterações climáticas são o desafio global do nosso tempo. O PSD destaca o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial em 50 % até 2050 (implica redução de 80% no mundo industrializado). Apoiamos a liderança da UE na transição da economia linear para a economia circular e hipocarbónica."

João Ferreira

"A rejeição da mercantilização do ambiente, nomeadamente das emissões de carbono; a redução das emissões de gases de efeito de estufa, respeitando o direito ao desenvolvimento; o investimento em I&D, na eficiência energética e em renováveis; o princípio da precaução para os OGM."

Marisa Matias

"Suspender todos os projetos de investimento no setor dos combustíveis fósseis, transferindo os recursos financeiros respetivos para projetos ou linhas definanciamento na área das energias renováveis."

Nuno Melo

"A criação de fundos específicos para a limpeza de todos os tipos de poluição do mar e das praias, com grande interesse para Portugal, pela dimensão da sua Zona Económica Exclusiva."

Paulo Sande

"Economia circular, para poupar recursos e limitar a sua depredação. Incrementar a reflorestação e impedir, no plano europeu, a desertificação e a 'Europa vazia'. Nalguns casos, infelizmente, criminalizar comportamentos poluidores, de empresas e pessoas. Resistir à extinção!"