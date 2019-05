Europeias: Resultados e estimativas por país para resumir as eleições de domingo

Seguem-se os resultados -- finais ou provisórios - ou estimativas país a país divulgados até ao momento pelos serviços da assembleia europeia, com indicação do número de deputados eleitos e do grupo político em que se inserem.

Tendo em conta uma possível reconfiguração dos grupos políticos no PE agora eleito, indicam-se aqueles a que os partidos pertencem atualmente ou pediram para integrar.

Os grupos atuais são: Partido Popular Europeu (PPE), Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D), Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa & Renaissance (ALDE&R), Verdes/Aliança Livre Europeia (Verdes/ALE), Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), Esquerda Unitária (GUE/NGL), Europa das Nações e da Liberdade (ENL), Europa da Liberdade e da Democracia Direta (EFDD) e Não Inscritos (NI).

ALEMANHA

(96 eurodeputados, resultados finais)

União Democrata-Cristã (CDU)/União Social-Cristã(CSU): 28,90% - 29 assentos (PPE)

Aliança 90/Os Verdes: 20,50% - 20 assentos (Verdes/ALE)

Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD): 15,80% - 16 assentos (S&D)

Alternativa para a Alemanha (AfD): 11% - 11 assentos (EFDD)

A Esquerda (Die Linke): 5,50% - seis assentos (GUE/NGL)

Partido Liberal-Democrata (FDP): 5,40% - cinco assentos (ALDE&R)

O Partido (Die Partei): 2,40% - dois assentos (NI)

Eleitores livres (FW) : 2,20% - dois assentos (ALDE&R)

Partido da Proteção dos Animais (TP): 1,40% - um assento

Partido Ecologista Democrático (ODP) : 1% - um assento (Verdes/ALE)

Partido Pirata: 0,70% - um assento

Partido das Famílias: 0,70% - um assento

Volt: 0,70% - um assento

FRANÇA

(74 eurodeputados, resultados finais)

União Nacional (RN): 23,31% - 22 assentos (ENL)

Renaissance En Marche(LREM)/MoDem: 22,41% - 21 assentos (ALDE&R)

Europa Ecologia -- Os Verdes (EELV): 13,47% - 12 assentos (Verdes/ALE)

Os Republicanos (LR): 8,48% - oito assentos (PPE)

França Insubmissa (LFI): 6,31% - seis assentos (GUE/NGL)

Coligação Europa Ecológica e Social (PS+RDG+PP+N): 6,19% - quatro assentos (três S&D + um)

ITÁLIA

(73 assentos, resultados provisórios)

Liga (L): 34,27% - 28 assentos (ENL)

Partido Democrata (PD): 22,73& - 18 assentos (S&D)

Movimento 5 Estrelas (M5S): 17,07% - 14 assentos (EFDD)

Forza Italia (FI): 8,78% - sete assentos (PPE)

Fratelli d'Italia (FdI): 6,45% - cinco assentos (ECR)

Partido Popular Sul-Tirolês (SVP): 0,53% - um assento (PPE)

REINO UNIDO

(73 eurodeputados, estimativas)

Partido Brexit : 31,71% - 29 assentos (EFDD)

Liberais-Democratas (LibDem): 18,55% - 16 assentos (ALDE&R)

Partido Trabalhista (Labour): 14,05% - 10 assentos (S&D)

Partido Verde (GP): 11,09% - sete assentos (Verdes/ALE)

Partido Conservador (Tories): 8,71% - quatro assentos (ECR)

Partido Nacionalista Escocês (SNP): 3,36% - três assentos (Verdes/ALE)

Plaid Cymru -- Partido de Gales (PC-PW): 1,73% - um assento (Verdes/ALE)

Partido Democrata Unionista (DUP): 0,60% - um assento (NI)

Partido Social-Democrata e Trabalhista (SDLP): 0,35% - um assento (S&D)

ESPANHA

(54 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE): 32,84% - 20 assentos (S&D)

Partido Popular (PP): 20,13% - 12 assentos (PPE)

Cidadãos (Cs): 12,17% - sete assentos

Coligação Unidas Podemos Mudar a Europa: 10,05% - seis assentos (5 GUE/NGL + 1 Verdes/ALE)

Vox: 6,20% - 3 assentos

Coligação Agora Repúblicas (ERC+Bildu+BNG): 5,61% - três assentos (Verdes/ALE)

Coligação Juntos pela Europa (PdCat+JXCat): 4,58% - dois assentos

Coligação Por Uma Europa Solidária: 2,83% - um assento (ALDE&R)

POLÓNIA

(51 eurodeputados, resultados finais)

Lei e Justiça (PiS): 45,38% - 26 assentos (23 ECR+3)

Coligação Europa (KE): 38,47% - 22 assentos (16 PPE, 5 S&D+1)

Primavera: 6,06% - três assentos

ROMÉNIA

(32 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Nacional-Liberal (PNL): 26,79% - 10 assentos (PPE)

Partido Social-Democrata (PSD): 23,39% - oito assentos (S&D)

Aliança 2020 USR-PLUS: 21,40% - oito assentos (ALDE&R)

Pro-Romania: 6,61% - dois assentos (um S&D, um ECR)

Partido do Movimento Popular (PMP): 5,66% - dois assentos (PPE)

Aliança Democrática dos Húngaros na Roménia (UDMR): 5,45% - dois assentos (PPE)

HOLANDA

(26 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Trabalhista (PvdA): 18,90% - seis assentos (S&D)

Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD): 14,60% - quatro assentos (ALDE&R)

Apelo Cristão-Democrata (CDA): 12,10% - quatro assentos (PPE)

Esquerda Verde: 10,90% - três assentos (Verdes/ALE)

Fórum para a Democracia (FvD): 10,90% - três assentos (ECR)

Democratas 66 (D66): 7,00% - três assentos (ALDE&R)

União Cristã + Partido Político Reformado (CU-SGP): 6,80% - dois assentos (ECR)

Partido pelos Animais (PvdD): 4,00% - um assento (GUE/NGL)

50Plus (50+): 3,90% - um assento

GRÉCIA

(21 eurodeputados, resultados provisórios)

Nova Democracia (ND): 33,25% - sete assentos (PPE)

Syriza: 23,74% - seis assentos (GUE/NGL)

Movimento para a Mudança (Kinal): 7,50% - dois assentos (S&D)

Partido comunista (KKE): 5,54% - dois assentos (NI)

Aurora Dourada: 4,86% - dois assentos (NI)

Solução Grega (EL): 4,12% - um assento

MePA 25/DIEM25: 3,06% - um assento

HUNGRIA

(21 eurodeputados, resultados provisórios)

Coligação Fidesz+KDNP: 53,33% - 13 assentos (PPE)

Coligação Democrática (DK): 16,19% - dois assentos (S&D)

Momentum: 9,89% - dois assentos (ALDE&R)

Partido Socialista Húngaro (MSZP): 6,66% - um assento (S&D)

Jobbik: 6,41% - um assento (NI)

PORTUGAL

(21 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Socialista (PS): 33,38% - nove assentos (S&D)

Partido Social-Democrata (PSD): 21,94% - seis assentos (PPE)

Bloco de Esquerda (BE): 9,82% - dois assentos (GUE/NGL)

Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV): 6,88% - dois assentos (GUE/NGL)

CDS-Partido Popular (CDS-PP): 6,19% - um assento (PPE)

Pessoas-Animais-Natureza (PAN): 5,08% - um assento (Verdes/ALE)

BÉLGICA

(21 eurodeputados, resultados provisórios)

Nova Aliança Flamenga (N-VA): 13,47% - três assentos (ECR)

Vlaams Belang: 11,45% - três assentos (ENL)

Partido socialista (PS): 10,50% - três assentos (S&D)

Liberais e Democratas Flamengos (OpenVLD): 9,58% - dois assentos (ALDE&R)

Cristãos-Democratas Flamengos (CD&V): 8,73% - dois assentos (PPE)

Ecologistas (ECOLO): 7,83% - dois assentos (Verdes/ALE)

Movimento Reformador (MR): 7,59% - dois assentos (ALDE&R)

Verdes (Groen): 7,43% - um assento (Verdes/ALE)

Partido Socialista -- Diferente (sp.a): 6,13% - um assento (S&D)

Partido do Trabalho da Bélgica (PTB-PVDA): 5,74% - um assento (GUE/NGL)

Centro Democrático Humanista (cdH): 3,52% - um assento (PPE)

Partido Social-Cristão (CSP): 0,22% - um assento (PPE)

REPÚBLICA CHECA

(21 assentos, resultados finais)

Aliança dos Cidadãos Descontentes (ANO): 21,18% - seis assentos (ALDE&R)

Partido Democrático Cívico (ODS): 14,54% - quatro assentos (ECR)

Partido Pirata: 13,95% - três assentos

Coligação Tradição Responsabilidade Prosperidade (TOP 09): 11,65% - três assentos (PPE)

Liberdade e Democracia Direta (SPD): 9,14% - dois assentos (ENL)

União Cristã Democrática (KDU-CSL): 7,24% - dois assentos (PPE)

Partido Comunista (KSCM): 6,94% - um assento (GUE/NGL)

SUÉCIA

(20 eurodeputados, resultados provisórios)

Sociais-Democratas (S): 23,60% - cinco assentos (S&D)

Novos Moderados (M): 16,80% - seis assentos (PPE)

Democratas da Suécia (SD): 15,40% - três assentos (ECR)

Partido Os Verdes (MP): 11,40% - dois assentos (Verdes/ALE)

Partido Centrista (C): 10,80% - dois assentos (ALDE&R)

Democratas-Cristãos (KD): 8,70% - dois assentos (PPE)

A Esquerda (V): 6,70% - um assento (GUE/NGL)

Liberais (L): 4,10% - um assento (ALDE&R)

ÁUSTRIA

(18 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Popular Austríaco (ÖVP): 34,90% - seis assentos (PPE)

Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ): 23,40% - cinco assentos (S&D)

Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ): 17,20% - três assentos (ENL)

Verdes: 14,00% - dois assentos (Verdes/ALE)

Nova Áustria (NEOS): 8,70% - um assento (ALDE&R)

BULGÁRIA

(17 eurodeputados, resultados provisórios)

Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB): 30,94% - seis assentos ((PPE)

Partido Socialista Búlgaro (BSP): 24,24% - cinco assentos (S&D)

Movimento para os Direitos e as Liberdades (DPS): 16,36% - três assentos (ALDE&R)

Movimento Nacional Búlgaro (VMRO): 7,20% - dois assentos (ECR)

Bulgária Democrática: 6,42% - um assento (PPE)

DINAMARCA

(13 eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Liberal Dinamarquês (Venstre): 23,50% - três assentos (ALDE&R)

Partido Social-Democrata (S): 21,50% - três assentos (S&D)

Partido Popular Socialista (SF): 13,20% - dois assentos (Verdes/ALE)

Partido Social Liberal (RV): 10,10% - dois assentos (ALDE&R)

Partido Popular Dinamarquês (DF): 10,70% - um assento (ECR)

Partido Conservador (KF): 6,20% - um assento (PPE)

Aliança Vermelho-Verde (EL): 5,50% - um assento (GUE/NGL)

FINLÂNDIA

(13 eurodeputados, resultados finais)

Partido da Coligação Nacional (KOK): 20,80% - três assentos (PPE)

Federação Verde (VIHR): 16% - dois assentos (Verdes/ALE)

Partido Social-Democrata (SDP): 14,60% - dois assentos (S&D)

Verdadeiros Finlandeses: 13,80% - dois assentos (ECR)

Partido do Centro (KESK): 13,50% - dois assentos (ALDE&R)

Aliança de Esquerda (VAS): 6,90% - um assento (GUE/NGL)

Partido do Povo Sueco (SFP): 6,30% - um assento (ALDE&R)

ESLOVÁQUIA

(13 eurodeputados, resultados finais)

Coligação Eslováquia Progressista (PS+SPOLU): 20,11% - quatro assentos (2 PPE + 2 ALDE&R)

Partido Social-Democrata (SMER-SD): 15,72% - três assentos (S&D)

Partido do Povo Nossa Eslováquia (L'SNS): 12,07% - dois assentos

Movimento Democrata-Cristão (KDH): 9,69% - dois assentos (PPE)

Liberdade e Solidariedade (SaS): 9,62% - um assento

Coligação Pessoas Comuns e Independentes (OL'aNO): 5,25% - um assento (ECR)

CROÁCIA

(11 eurodeputados, resultados finais)

União Democrática Croata (HDZ): 22,72% - quatro assentos (PPE)

Partido Social-Democrata (SDP): 18,71% - três assentos (S&D)

Coligação Croatas Soberanos: 8,52% - um assento (ECR)

Independente Mislav Kolakusis: 7,89% - um assento

Zivi Zid: 5,66% - um assento

Coligação de Amesterdão (MAS): 5,19% - um assento

IRLANDA

(11 eurodeputados, estimativas)

Fine Gael (FG): 29,00% - quatro assentos (PPE)

Fianna Fáil (FF): 15,00% - dois assentos (ALDE&R)

Partido Verde da Irlanda (GP): 15,00% - dois assentos (Verdes/ALE)

Independentes pela Mudança: 15,00% - dois assentos (GUE/NGL)

Sinn Fein: 13,00% - um assento (GUE/NGL)

LITUÂNIA

(11 eurodeputados, resultados provisórios)

União Pátria -- Democratas-Cristãos (TS-LKD): 19,67% - três assentos (PPE)

Partido Social-Democrata (LSDP): 15,93% - dois assentos (S&D)

União dos Camponeses e Verdes (LVZS): 12,60% - dois assentos (Verdes/ALE)

Partido Trabalhista (DP): 9,04% - um assento (ALDE&R)

Movimento dos Liberais (LRLS): 6,55% - um assento (ALDE&R)

Coligação União das Famílias Cristãs-Aliança Russa (LLRA-KSS): 5,54% - um assento (ECR)

Partido do Centro (LCP): 5,13% - um assento

ESLOVÉNIA

(oito eurodeputados, resultados provisórios)

Coligação SDS+SLS: 26,44% - três assentos (PPE)

Partido Social-Democrata (SD): 18,65% - dois assentos (S&D)

Lista de Marjan Sarec (LMS): 15,58% - dois assentos (ALDE&R)

Nova Eslovénia (N.Si): 11,06% - um assento (PPE)

LETÓNIA

(Oito eurodeputados, resultados provisórios)

Nova Unidade (JV): 26,24% - dois assentos (PPE)

Partido Social-Democrata Harmonia (SDP): 17,45% - dois assentos (S&D)

Coligação Todos pela Letónia/Pátria e Liberdade/LNNK: 16,40% - dois assentos (ECR)

Desenvolvimento/Para!: 12,42% - um assento

União Russa da Letónia (LKS): 6,24% - um assento (Verdes/ALE)

CHIPRE

(Seis eurodeputados, resultados finais)

União Democrata (DISY): 29,02% - dois assentos (PPE)

Partido Progressista dos Trabalhadores (AKEL): 27,49% - dois assentos (GUE/NGL)

Partido Democrata (DYKO): 13,80% - um assento (S&D)

Movimento Social-Democrata (EDEK): 10,58% - um assento (S&D)

ESTÓNIA

(Seis eurodeputados, resultados finais)

Partido da Reforma da Estónia (RE): 26,20% - dois assentos (ALDE&R)

Partido Social-Democrata (SDE): 23,30% - dois assentos (S&D)

Partido do Centro Estoniano (KE): 14,40% - um assento (ALDE&R)

Partido Conservador da Estónia (EKRE): 12,70% - um assento

LUXEMBURGO

(Seis eurodeputados, resultados provisórios)

Partido Democrático (DP/PD): 21,44% - dois assentos (ALDE&R)

Partido Popular Social-Cristão (CSV/PCS): 21,10% - dois assentos (PPE)

Verdes: 18,91% - um assento (Verdes/ALE)

Partido Operário Socialista (LSAP/POSL): 12,19% - um assento (S&D)

MALTA

(Seis eurodeputados, resultados finais)

Partido Trabalhista (PL): 54,29% - quatro assentos (S&D)

Partido Nacionalista (PN): 37,90% - dois assentos (PPE)