Em véspera de eleições, 20 embaixadores deixam as suas mensagens para o futuro da Europa

"Só unidos - conseguimos fazer valer com sucesso os nossos interesses e valores num mundo globalizado!

Só unidos - será possível defender com êxito a liberdade dentro e fora da Europa!

Só unidos - conseguimos redefinir a União Europeia para o século XXI!"

Christof Weil, Embaixador da Alemanha

"A União Europeia encontra-se presentemente a enfrentar enormes desafios, tanto a nível interno como externo. Estou, contudo, confiante que, apesar de todos os altos e baixos que a UE tem sofrido ao longo da sua história, os valores fundamentais como a democracia e o Estado de Direito, bem como o modelo económico bem-sucedido, irão de novo prevalecer."

Robert Zischg, Embaixador da Áustria

"O meu desejo para a Europa de amanhã é que os jovens europeus possam crescer sem nunca ter de passar por uma guerra"

Geneviève Renaux, Embaixadora da Bélgica

"Nós, os europeus, temos o nosso orgulho enquanto portadores de velha cultura e antigas civilizações. Com o privilégio de termos definido a democracia contemporânea e alcançado a expressão mais moderna de solidariedade e integração – a União Europeia. É da nossa responsabilidade e do interesse comum a salvaguarda e o aprofundamento deste processo, assegurando assim o futuro à Europa."

Vassiliy Takev, Embaixador do Bangladesh

"A celebração do Dia da Europa será sempre uma oportunidade de reflexão e inspiração acerca do futuro da Europa. Trabalhar em conjunto com todos os Estados-membros para tornar a harmonia da UE ainda mais forte e eficaz, para a prosperidade e o bem-estar dos seus cidadãos, sempre num clima seguro e amigo do ambiente."

Andreas Ignatiou, Embaixador do Chipre

"O dia 9 de Maio, Dia de Schuman, é uma recordação oportuna de que só através da cooperação e da união poderá a Europa alcançar a paz e a prosperidade a que aspiramos – tanto em casa como no estrangeiro."

Lars Faaborg-Andersen, Embaixador da Dinamarca

"O Dia da Europa é uma celebração de unidade e paz na Europa. A visão de Robert Schuman foi criar uma instituição de união política que impediria os conflitos armados entre as nações europeias. Graças à sua coragem, os cidadãos da UE vivem em paz e segurança, o que considero ser o maior sucesso da União, e devia ser também a nossa missão assegurar esta conquista para os nossos filhos."

Oldřich Hlaváček, Embaixador da Eslováquia

"Se a União Europeia não existisse, necessitaríamos de inventá-la. E, de facto, inovamos continuamente. Lidamos com questões, no sentido de encontrar soluções e compromissos quando os nossos pontos de vista diferem, como acontece em qualquer democracia. Mas o que é único na UE é que estamos também a aprofundar a cooperação em novas áreas, como a política ambiental ambiciosa e a segurança e defesa da Europa. A Finlândia aguarda com expectativa pelo seu papel de mediador honesto e inovador, durante a Presidência do Conselho da União Europeia, a partir de julho."

Tarja Laitiainen, Embaixadora da Finlândia

"A emoção que atinge toda a Europa depois de um drama como o terrível incêndio da catedral de Notre-Dame de Paris demonstra bem, se ainda houvesse alguma dúvida, que existe uma sensibilidade, uma cultura, uma inteligência europeia comuns que nos unem e que nos dão, a cada um de nós, um suplemento de alma, uma nova força para continuar a ir em frente. É este o futuro da Europa: a expressão da solidariedade entre os todos os Europeus!"

Alix Everard, Encarregada de Negócios de França

"A União Europeia é um projeto contemporâneo bem-sucedido de convivência pacífica e de soberania partilhada. Sendo o seu duodécimo Estado-membro, a Grécia tem tido uma participação longa e ativa na sua construção. Perante os desafios atuais, a União Europeia tem de responder reforçando o seu processo de integração, através do diálogo fértil e a convergência, a fim de garantir o bem-estar dos seus povos e cidadãos."

Ioannis Metaxas, Embaixador da Grécia

"Celebrando o 15º aniversário da adesão da Hungria à União Europeia, faço votos para uma união forte, composta de nações fortes. Trata-se de um projecto de paz muito bem-sucedido, baseado nas tradições greco-romanas do nosso continente e nas tradições do Cristianismo, do Renascimento e do Iluminismo. Como cidadãos da UE, devemos todos participar nas eleições para o Parlamento Europeu, em Maio."

Klára Breuer, Embaixadora da Hungria

"Para muitos não europeus, a Europa significa prosperidade, direitos humanos, em particular liberdade de expressão, apoio social que protege os indivíduos vulneráveis, normas para se fazerem negócios e proteção do consumidor. Não devíamos tomar isto por garantido. Temos de levar a sério o projeto europeu. Passo a passo, improvisando durante as diferentes crises; sendo, simultaneamente, firme e flexível, a UE edificou uma estrutura que não é fácil de explicar, mas que nos trouxe este contexto único, uma garantia de paz e de relativo bem-estar. A UE não é perfeita e precisamos de um diálogo crítico construtivo sobre como podemos torná-la melhor e mais capaz de lidar com os assuntos sérios, as alterações climáticas, a migração ou a cibersegurança; problemas que apenas somos capazes de resolver juntos. Vamos acabar com o caminho fácil de culpar os outros, comprometendo-nos verdadeiramente a trabalhar em conjunto. Isto só pode ser feito com trabalho árduo: investindo no diálogo, na educação e na mobilização."

Nienke Trooster, Embaixadora da Holanda

"Precisamos de uma União Económica e Monetária resiliente e de um mercado único mais integrado do que atualmente, em particular na área dos serviços. A UE necessita de ferramentas para aproveitar as oportunidades e gerir os riscos da próxima grande transformação digital. A investigação e a inovação nas tecnologias da próxima geração permitirão à Europa tornar-se líder mundial na agenda digital."

Orla Tunney, Embaixadora da Irlanda

"A União Europeia garantiu paz e segurança nos últimos 60 anos. A globalização, a revolução digital e os novos equilíbrios de poder no cenário internacional parecem definir os desafios que a UE terá que enfrentar nos próximos anos. As próximas eleições representarão um importante passo em frente para abordar os cidadãos europeus com ideias e acções para ultrapassar esses desafios e tornar a Europa tão grande quanto todos nós desejamos. Feliz Aniversário EU!"

Uberto Vanni d’Archirafi, Embaixador de Itália

"O Dia da Europa, que a partir deste ano é dia feriado no Grão-Ducado de Luxemburgo, convida-nos a registar com orgulho o grande progresso alcançado em termos de paz, de prosperidade económica e social, de livre circulação dpessoas e mercadorias entre os nossos países, desde o início do projeto europeu.

Também nos relembra que vale a pena defender e activamente promover todos os dias os valores que nos são caros e nos tornam únicos, tais como a liberdade, os direitos humanos, a democracia, a tolerância e a abertura aos outros, para caminharmos para uma União Europeia cada vez mais forte."

Jean-Jacques Welfring, Embaixador do Luxemburgo

“Há 15 anos que a Polónia faz parte de um projeto único chamado "União Europeia", tendo o apoio de mais de 80% da sua população. Valorizamos a União Europeia principalmente como uma zona de paz, cooperação económica cada vez mais estreita e contactos entre as sociedades cada vez mais próximos. O futuro? É um projeto vivo. É necessário discutir e melhorá-lo permanentemente para que vá, na maior medida possível, ao encontro das expetativas da comunidade multinacional que contribui para o seu desenvolvimento”.

Jacek Junosza Kisielewski, Embaixador da Polónia

"O Dia da Europa tem um significado especial para o Reino Unido em 2019, num momento em que a nossa saída da UE se aproxima. Construiremos uma nova relação, que protege o emprego, apoia o crescimento e mantém a cooperação de segurança. Desejamos aos nossos parceiros e amigos europeus todo o sucesso na construção, juntos, de um futuro seguro e próspero."

Christopher Sainty, Embaixador do Reino Unido

"Há 15 anos, o nosso país adoptou o ideal europeu e, com ele, os valores que tinham sido suprimidos durante décadas. O principal objetivo da UE num futuro próximo será prestar atenção constante ao seu bom funcionamento e cumprimento dos seus princípios à luz do que se passa no mundo à sua volta. E porque um carro não é apenas um motor, para podermos circular com segurança, precisamos de um volante, rodas ou de uma carroçaria robusta, e só no coletivo de todos os países, a UE será forte contra os riscos nas áreas de segurança, energia e soberania alimentar, ou numa economia comum."

Petr Šelepa, Embaixador da República Checa

"Para a Roménia, que exerce a Presidência do Conselho da União Europeia durante o primeiro semestre de 2019 (RO2019EU), a resposta-chave para todos os desafios é a nossa unidade. A RO2019EU tem vindo a provar, através da sua ação intensa, refletida num número recorde de pastas concluídas em áreas importantes para a vida dos cidadãos europeus, a sua vontade de avançar a agenda europeia comum. Neste momento especial, como referiu o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a Europa tem de respirar com os seus dois pulmões, o Oriental e o Ocidental, e mais ainda, como declarou o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, o nosso futuro comum deveria também revelar que a Europa tem um coração único, que bate por todos nós, unindo-nos de leste a oeste e de norte a sul."

Ioana Bivolaru, Embaixadora da Roménia

"O Dia da Europa é um dia importante para se celebrar. É uma data, nestes tempos de grandes desafios, para lembrar por que razão a União Europeia foi originalmente fundada e os valores centrais e comuns que constituem as suas bases; liberdade, democracia e paz. É necessário que estes fundamentos permaneçam fortes, para que possamos enfrentar em conjunto os imensos desafios – tais como as alterações climáticas."

Helena Pilsas Ahlin, Embaixadora da Suécia