As focas conseguem imitar sons humanos – até o tema de Star Wars

Três focas bebés foram monitorizadas desde que nasceram, para que um grupo de investigadores percebesse que sons é que elas conseguiam vocalizar naturalmente e que novos sons elas conseguiam ouvir e imitar.

Segundo o estudo da Universidade de St Andrews , na Escócia, uma das focas, chamada Zola, tinha uma especial facilidade em imitar melodias. Chegou a memorizar e imitar com sucesso até 10 notas de cada vez, de músicas como o tema de abertura de “Star Wars” e a música infantil “Brilha, brilha, lá no céu”, como se pode ouvir nesta compilação.

Os investigadores ficaram surpresos com a precisão com que as focas imitavam os sons que lhes eram apresentados. “As copias não eram perfeitas, mas visto que estes não eram sons feitos tipicamente por focas eram bastante impressionantes”, conta Amanda Stansbury, a principal autora do estudo, num comunicado da universidade .

O estudo vem ajudar a compreender a evolução da aprendizagem vocal nos animais, o que é fulcral para perceber o desenvolvimento da linguagem humana, considera a equipa.

Existem vários animais que conseguem interpretar e repetir sons humanos, tais como elefantes, baleias e golfinhos, mas que usam mecanismos diferentes dos humanos. As focas, no entanto, “são os únicos mamíferos conhecidos que usam o mesmo mecanismo”, conta Vincent Janik, coautor do estudo, à CNN.

“Encontrar outros mamíferos que usam o trato vocal da mesma forma que nós para modificar sons informa-nos da forma como as capacidades vocais são influenciáveis pela genética e pela aprendizagem; e podem levar-nos a desenvolver novos métodos de estudar distúrbios da fala”, diz o investigador.

O estudo sugere também que a linguagem das focas possa ser mais complexa do que previamente se pensava, e permitirá o seu estudo mais aprofundado.