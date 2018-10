O poder relaxante da alfazema corroborado agora pela ciência

Um novo estudo realizado por investigadores da Universidade de Kagoshima, no Japão, testou, na prática, o que já se dizia acerca da lavanda: a fragância desta planta ajuda a relaxar, diminuindo o stress e a ansiedade.

Os pesquisadores vaporizaram o ambiente de vários ratos com linalol, o componente químico maioritário do óleo essencial de lavanda, e observaram que os animais apresentavam menos sinais de ansiedade depois disso. "Como em estudos anteriores, descobrimos que o aroma do linalol tem um efeito ansiolítico em ratos normais", afirma Hideki Kashiwadani, um dos autores do estudo.

O mesmo efeito não foi observado, contudo, em ratos sem olfato, ou seja, o linalol desencadeia uma espécie de sinais olfativos que levam ao relaxamento.

O estudo, publicado na revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience, sugere também que a lavanda é uma opção mais segura e natural relativamente a certos fármacos que ajudam a dormir, principalmente da classe Benzodiazepina, como o conhecido Xanax.

Este tipo de medicamentos tem sido associados ao desenvolvimento de problemas de memória, crescimento dos seios nos homens e até a alguns defeitos congénitos. De acordo com o investigador, os resultados do estudo sugerem que o linalol não atua diretamente sobre os recetores das células do cérebro, ao contrário do que acontece com as benzodiazepinas, que entram na corrente sanguínea através das vias aéreas e que têm um efeito direto sobre esses recetores, denominados GABAAR.

Hideki Kashiwadani refere que são necessárias mais investigações que testem a segurança e eficácia do linalol, antes de poder ser aplicado em humanos e utilizado clinicamente, no pré-operatório, por exemplo, para ajudar a deixar os pacientes mais relaxados antes da anestesia geral.

O cultivo comercial da lavanda já é frequentemente realizado para a extração de óleos com propriedades antisséticas, em aromaterapia e na indústria de cosméticos.