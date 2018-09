Quer deixar de fumar? Há alimentos que podem ajudar

Há alimentos que facilitam a vida a quem está a tentar deixar de fumar. Esta é a conclusão de um novo estudo conduzido por investigadores da Universidade de Buffalo, em Nova Iorque, EUA, que afirma que comer frutas e legumes ajuda reduzir o desejo do tabaco.

O objetivo era perceber se a ingestão deste tipo de alimentos aumentava como uma consequência de deixar de fumar ou se, pelo contrário, consumir mais frutas e legumes podia ajudar, realmente, a reduzir o vício.

Os pesquisadores fizeram entrevistas a cerca de mil fumadores com mais de 25 anos e observaram-nos durante 14 meses. A partir daí, descobriram que aqueles que consomem mais frutas e legumes têm uma probabilidade três vezes maior de deixar de fumar relativamente aos outros.

Além disso, os fumadores que ingerem mais estes tipos de alimentos não fumam o primeiro cigarro do dia tão cedo, não fumam tantos e, nos testes, mostraram ser menos dependentes de nicotina.

De acordo com os investigadores, estes resultados podem ter a ver com o facto de que as fibras presentes nestes alimentos saciam mais facilmente. "É possível que as frutas e legumes dêem às pessoas maior sensação de saciedade, de forma a que sintam menos necessidade de fumar, já que os fumadores, às vezes, confundem a fome com o desejo de fumar", explica Jeffrey Haibach, autor principal do estudo.

Outro motivo apontado pelos pesquisadores é que as frutas e legumes tornam o sabor do tabaco pior, "ao contrário de alguns alimentos conhecidos por melhorarem o sabor do tabaco, como carnes, bebidas com cafeína e álcool", refere o investigador.

Um estudo americano de 2007 tinha já investigado os alimentos indicados para quem está a tentar deixar de fumar, por tornar os cigarros menos saborosos ou até para se pensar na criação de uma pastilha com o objetivo de reduzir a vontade de fumar.

Nessa investigação, as frutas, hortaliças e produtos lácteos foram identificados como alguns dos que pioram, de facto, o sabor do tabaco.