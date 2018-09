A alimentação influencia mais o bem-estar das mulheres do que o dos homens

As escolhas alimentares das mulheres têm um impacto elevado no seu bem-estar emocional e isso reflete-se de forma mais óbvia do que nos homens.

Esta é a conclusão de um novo estudo realizado por investigadores americanos, que afirmam que, para o sexo feminino, há maior necessidade de nutrientes na sua dieta alimentar que consiga suportar o bem estar emocional. Já os homens são mais propensos a ter uma boa saúde mental até que surjam deficiências nutricionais na sua alimentação.

O estudo analisou dados retirados de inquéritos feitos a mais de 500 pessoas em várias redes sociais, 48% deles eram homens e 52% mulheres. Relativamente às mulheres, os investigadores encontraram ligação entre o bem estar positivo e o consumo de uma dieta mediterrânica, que se baseia na ingestão de alimentos naturais e não processados, legumes, leguminosas e frutas, bem como em saladas com azeite e vinagre.

Já em relação aos homens, embora tenha sido descoberto que as escolhas alimentares afetam menos o seu bem-estar emocional, o estudo identificou uma relação entre o sofrimento psicológico e o consumo de uma dieta ocidental, rica em carnes processadas e fritos.

De acordo com Lina Begdache, professora no Departamento de estudos de saúde e bem-estar da Universidade de Binghamton, em Nova Iorque, a maior conclusão deste estudo é que as mulheres precisam, naturalmente, "de um espectro maior de nutrientes para conseguirem ter bom humor, relativamente aos homens".

Estes resultados podem, segundo a pesquisadora, ser explicados pela forma como homens e mulheres se alimentavam no passado. "Machos e fêmeas tinham responsabilidades físicas e emocionais diferentes que podem ter exigido diferentes necessidades de obter energia e diferentes preferências alimentares", conta Lina ao The Independent.

Apesar destas diferenças de género no que diz respeito à alimentação e ao bem-estar emocional, é importante, segundo a investigadora, seguir um estilo de vida saudável, assim como uma dieta completa para promover a saúde mental, no geral, e isto serve tanto para os homens como para as mulheres.