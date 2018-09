E se, em vez de Viagra, a solução for o azeite?

Seguir uma dieta mediterrânica, da qual faz parte, tipicamente, o azeite, pode, afinal, ser a solução ideal para que os homens tenham um desempenho sexual satisfatório. Esta é a conclusão de um novo estudo feito por investigadores da Universidade de Atenas, que garantem que o azeite pode ser melhor do que o viagra, quando o objetivo é melhorar a função sexual.

Os pesquisadores analisaram mais de 600 homens com idade média de 67 anos e observaram que aqueles que seguem uma dieta mediterrânica - que se baseia na ingestão de alimentos naturais e não processados, legumes, leguminosas e frutas, bem como em saladas temperadas com azeite e vinagre - têm muitos menos problemas relacionados com a sua performance sexual, relativamente aos outros.

Investigações anteriores tinham já descoberto que o azeite, além de outros benefícios, é um ótimo óleo alimentar para ajudar a aumentar os níveis de testosterona e, consequentemente, auxiliar na diminuição da disfunção erétil. Além disso, o azeite, como já foi demonstrado, facilita a circulação sanguínea, já que estimula a dilatação dos vasos.

Christina Chrysohoou, uma das autoras do estudo e líder da pesquisa, diz que associar à dieta mediterrânica o exercício físico é a cereja no topo do bolo no sentido de os homens de meia-idade e idosos conseguirem melhorar a sua capacidade sexual. "Homens que seguem uma dieta mediterrânica -e, particularmente, consumirem muito azeite - veem o risco de impotência reduzido em até 40% na velhice", afirma.

A investigadora também refere que, para quem procura uma solução a longo prazo, fazer mudanças no estilo de vida como adotar este tipo de dieta pode ser mais benéfico do que o viagra, que pode ter vários efeitos secundários prejudiciais à saúde.

O estudo foi apresentado no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, na Alemanha, que aconteceu recentemente, e não foi ainda publicado.