Se acha que cirurgiões a flirtar e a falar de coisas triviais no bloco é só na TV, pense duas vezes

Se não acompanha nenhum dos dramas médicos mais populares da televisão, é provável que imagine uma sala de operações como um ambiente de profunda concentração e silêncio, interrompidos apenas pelos pedidos dos cirurgiões e um ou outro breve diálogo necessário.

Mas um estudo levado a cabo pela investigadora e antropologista Laura Jones, da Universidade Emory, em Atlanta, vem mostrar que a realidade é bem mais parecida com o que é retratado na ficção do que com esse cenário: Cirurgiões e assistentes discutem, namoriscam, falam das notícias, comentam desportos e assuntos triviais, dançam, fazem troça dos doentes e até há objetos que voam pela sala de vez em quando.

Para a investigação, a antropologista esteve presente em 200 cirurgias realizadas nos Estados Unidos e registou mais de 6 mil interações. Jones conclui que a maioria das discussões no bloco tem origem no "ego" e acontece quando cirurgiões do sexo masculino tentam exercer o seu domínio. Os responsáveis foram a causa de 118 das 175 discussões registadas. Por outro lado, quando havia mulheres presentes, as discussões era menos comuns. Sem surpresa, enfermeiros e médicos mais jovens mostraram-se os alvos mais prováveis da irritação dos seus superiores.

Quanto mais arriscada a operação, maior a tensão na sala de operações: cerca de 5% das cirurgias ao coração acabaram em conflito, enquanto o mesmo apenas sucedeu em menos de 1% das cirurgias ortopédicas ou ginecológicas.

Frans de Waal, especalista em comportamento dos primatas, que também fez parte da investigação chega mesmo a comparar a estrutura da equipa cirúrgica à de uma família de macacos, em que o conflito é útil. "Evitar completamente os conflitos não é possível. Nem sequer é bom. Algumas coisas têm de ser ditas", concluiu Waal.