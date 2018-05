Quem tem medo compra um cão, mas quem não quer sofrer do coração também

Estudos anteriores já tinham mostrado que ter cães como animais de estimação ajudavam a ultrapassar o isolamento social e a depressão. Mas agora, uma investigação sueca vem provar que o cão pode mesmo ser o melhor amigo do Homem.

Durante 12 anos foram analisadas 3,4 milhões de pessoas entre os 40 e os 80 anos e concluiu-se as pessoas que vivem apenas acompanhadas de um amigo de quatro patas têm menos 23% de hipóteses de morrer por doenças cardíacas. Já a população com cães, no geral, tem menos 20% de hipóteses de morrer por doença, cardíaca ou não.

Estes donos também respondem melhor ao stress, fazem mais atividade física e têm níveis de colesterol ligeiramente mais baixos do que pessoas que decidem não ter uma companhia canina.

Tove Fall, uma das autoras do estudo, explica como é que estes animais de estimação podem ser benéficos principalmente para pessoas que moram sozinhas. “Os cães incentivam-o a andar, dão apoio social e tornam a vida mais significativa. Se tem um cão, interage mais com outras pessoas. Se adoecer e for para o hospital e tiver um cão, há uma enorme motivação para tentar voltar para casa."

Segundo o estudo, os cães que mais fazem companhia e ajudam as pessoas são os Retrievers or Pointers.

Fall espera que estes resultados aumentem a aceitação das pessoas em relação aos cães, principalmente na Suécia, que é um país com "uma das taxas mais baixas de propriedade de cães na Europa".