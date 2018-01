Os ateus são mais inteligentes que os religiosos, defende a ciência

Um grupo de investigadores concluiu que as pessoas religiosas são, em média, menos inteligentes que os ateístas.

Este novo estudo, publicado na revista científica Frontiers in Psychology , propõe que a razão para a menor inteligência observada nas pessoas religiosas seja a forte importância que dão à intuição na resolução de problemas.

"Está bem estabelecido que a religiosidade se correlaciona inversamente com a inteligência", afirmam os investigadores Richard Daws e Adam Hampshire, do Imperial College London.

O estudo envolveu mais de 63 mil participantes que se identificaram enquanto religiosos, ateístas ou agnósticos. Cada um completou um conjunto de 12 testes online, com uma duração total de cerca de 30 minutos, desenhados para testar capacidades como planeamento, raciocínio, atenção e memória.

Os testes em que se observou uma maior discrepância entre os resultados de participantes ateístas e agnósticos foram aqueles que envolviam raciocínio lógico, como é o caso do efeito Stroop , que envolve identificar a cor de uma palavra quando esta é incongruente com o significado da palavra (por exemplo, quando a palavra "verde" aparece escrita a vermelho).

"Estes resultados oferecem provas que suportam a hipótese de que a religiosidade se relaciona com o conflito [entre lógica e intuição], em vez de com a capacidade de raciocínio ou, mais geralmente, com a inteligência", conclui o estudo.