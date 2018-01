Veneno usado em flechas por caçadores africanos com resultados promissores para a pílula masculina

Além de poder ser encontrada em plantas, a ouabaína é produzida naturalmente pelo corpo e ajuda a regular a pressão arterial, sendo por vezes receitada a vítimas de ataques cardíacos – e é a mesma substância utilizada pelas tribos africanas para envenenar as flechas usadas na caça e em combate.

De acordo com o estudo, a ouabaína interfere no movimento dos iões de sódio e cálcio e atua sobre uma proteína com um papel essencial na fertilidade, a Na,K-ATPase α4 .