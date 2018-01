Trabalhar à noite pode aumentar o risco de cancro nas mulheres

Uma investigação desenvolvida pela Universidade Sichuan na China comprovou que as mulheres que trabalham regularmente durante a noite têm 19% mais probabilidade de ter cancro. Para chegar a esta conclusão, os cientistas analisaram 61 estudos que incluíam quase 4 milhões de pessoas provenientes da América do Norte, Europa, Austrália e Ásia com o objetivo de encontrar uma relação entre trabalhar no turno da noite e o desenvolvimento de 11 tipos diferentes de cancro. "Dada a crescente prevalência de trabalhos noturnos em todo o mundo e da pesada carga pública do cancro, decidimos iniciar este estudo para chamar a atenção do público para esta questão", disse Xuelei Ma, um dos autores do estudo, em comunicado.

Os resultados mostraram que o risco de desenvolver cancro da pele aumenta 41% em mulheres que trabalham durante a noite enquanto que o risco de cancro da mama cresce 32% e de cancro gastrointestinal 18%. Os cientistas descobriram ainda que por cada 5 anos a fazer turnos noturnos, o risco de uma mulher ter cancro da mama cresce 3,3%.

No que diz respeito à origem das intervenientes, a análise concluiu que a relação entre trabalhar durante a noite e o aumento do risco de desenvolver cancro da mama apenas era registado nas mulheres americanas e europeias. "É possível que as mulheres nestas zonas tenham níveis mais elevados de hormonas sexuais que já foram positivamente associadas com alguns tipos de cancro, por exemplo cancro da mama", justifica Xuelei Ma, que além de autor deste estudo é também oncologista no centro médico da Universidade Sichuan na China.

Separadamente, os autores analisaram o risco de cancro em enfermeiras e perceberam que o trabalho noturno nesta profissão aumenta em 58% o risco de cancro da mama, 35% o risco de cancro gastrointestinal e 28% o risco de desenvolver cancro no pulmão. Xuelei Ma diz que a explicação para estes resultados em enfermeiras "pode estar relacionado com os requisitos do trabalho da enfermagem noturna, como turnos mais intensivos" e com o facto de as mulheres nesta profissão estarem mais propensa a fazer rastreios.

Xuelei Ma acredita que "estes resultados possam ajudar a estabelecer e implementar medidas efetivas para proteger as mulheres que trabalham à noite. Quem faz turnos noturnos durante muito tempo deve submeter-se a exames físicos regulares e a rastreios de cancro". Estudos anteriores tinham já revelado que trabalhar durante a noite pode causar alterações hormonais e metabólicas que podem levar a um aumento do risco de cancro, diabetes, obesidade e depressão, além de estar ainda relacionado com hábitos pouco saudáveis como o tabagismo.

Esta análise foi publicada no inicio desta semana no jornal Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.