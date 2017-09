Mulheres tendem a perder o interesse pelo sexo quando estão numa relação há mais de um ano

Se está numa relação há mais de um ano e tem notado uma diferença no apetite sexual da sua parceira, então é possível que ela tenha perdido interesse nas relações sexuais.

Segundo os resultados da terceira pesquisa nacional britânica sobre atitudes e estilos de vida, o maior estudo de hábitos sexuais no Reino Unido, 34% das mulheres assumiram ter falta de interesse no sexo. A maioria delas mantinham relacionamentos há mais de um ano. Já entre os homens, apenas 15% mostrou desinteresse na atividade sexual, sem que a longevidade da relação fosse um fator a ter em conta na diminuição do desejo.

A equipa de investigadores britânicos liderada por Cynthia Graham coletou os dados de 4.839 homens e 6.669 mulheres com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos. Além da natural perda de interesse relacionada com o avançar da idade, comum a ambos os sexos, as mulheres parecem cansar-se mais cedo do sexo com o parceiro habitual, de acordo com os dados recolhidos no Reino Unido. Segundo os investigadores, nos casos em que as mulheres relataram ter tido três ou mais parceiros no ano anterior, o desejo sexual revelou-se maior do que naquelas que tiveram apenas um parceiro no mesmo período.

As causas para a falta de interesse foram semelhantes em ambos os sexos: tanto homens como mulheres citaram a saúde física e mental, a falta de comunicação e a falta de conexão emocional com o parceiro como razões que levam à perda de interesse no sexo.

“As nossas descobertas realçam a importância do contexto relacional na compreensão do baixo interesse sexual em homens e mulheres. Para as mulheres em particular, a qualidade e a duração da relação e a comunicação com os seus parceiros são importantes na sua experiência de interesse sexual”, afirmou Cynthia Graham.