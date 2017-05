Estudo revela que beber tequila é bom para os ossos

A pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa e Estudos Avançados no México, citada pelo jornal científico Science Daily, descobriu que a planta utilizada para fazer tequila contém substâncias que melhoram a absorção de cálcio e magnésio - os dois minerais essenciais para a manutenção da saúde óssea.

O estudo testou a ingestão de frutanos de agave azul por ratos. Os resultados demonstraram um aumento de 50% na produção de osteocalcina, uma proteína que regula a produção óssea. Após oito semanas de ingestão, registaram-se aumentos no diâmetro dos ossos.

Em causa está a interação dos frutanos com as bactérias nos intestinos, que permitem que as moléculas de açúcar captem os nutrientes e ajudem a transportá-los para as células ósseas.

"O consumo de frutanos contidos no agave, juntamente com a microbiota intestinal, promove a formação de um novo osso, mesmo em casos de osteoporose", revela Mercedes López, líder do estudo.

Mas os benefícios não se resumem apenas à saúde óssea. Beber tequila pode ajudar a baixar os níveis de açúcar no sangue, a perder peso e até mesmo a combater situações de colesterol.