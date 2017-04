Tirar macacos do nariz é feio. Mas pode fazer bem à saúde...

Para as crianças é natural, para os adultos é causa de repugnância. Mas uma investigação da Sociedade Americana de Microbiologia concluiu que, afinal, a razão pode estar do lado dos mais pequenos e que tirar e "comer" macacos do nariz é saudável.

Agora que já estamos todos de sobrolho franzido, vamos à explicação: os "macacos" representam uma série de benefícios para a saúde, sobretudo para a saúde oral.

O estudo concluiu que o muco contem mucinas salivares que formam uma barreira contra as bactérias responsáveis pelas cáries e em estudo está ainda a possibilidade de serem úteis na defesa conta infeções respiratórias, úlceras e até mesmo o vírus da sida.

Mas não é preciso começar a ponderar a hipótese de vencer a repulsa: Os investigadores estão a tentar encontrar uma forma de criar muco sintético, que possa ser transformado em pastilhas elásticas ou mesmo pasta de dentes para fornecer os mesmos benefícios.