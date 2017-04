O que o deixa mais infeliz, a poluição ou o divórcio? É igual

Um estudo, realizado por estudantes da Universidade de York, demonstra que o dióxido de azoto (NO2) tem efeitos na satisfação das pessoas idênticos ao de acontecimentos negativamente marcantes.

Sarah J. Knight e Peter Howley, autores do estudo, concluiram que baixos níveis de NO2 trariam ganhos significativos para o bem-estar da sociedade.

"Os nossos resultados sugerem um associação significativa e negativa entre o NO2 ambiental anual e a satisfação com a vida e, mais, que estes efeitos são substanciais e comparáveis as de grandes acontecimentos da vida", revelam, no documento, intitulado Can Clear Air Make You Happy?.

Feitas as contas a vários coeficientes, os investigadores descobriram que o efeito do dióxido de azoto na felicidade "é equivalente a, aproximadamente, metade do do desemprego e equivalente ao da separação conjugal e viuvez, fatores associados comummente a algumas das maiores reduções de bem-estar".

Dado que nem todos passamos pelas mesmas situações de vida, mas todos somos afetados pelo efeito de NO2, a redução substancial de dióxido de azoto podia ser determinante para melhorar o bem-estar da sociedade, concluem.