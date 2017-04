A crença que pode estar a prejudicar a sua vida sexual

Acredita em "compatibilidade sexual", uma ligação especial e única que só existe com aquela pessoa, uma espécie de "alma gémea" do sexo? Segundo um estudo da Associação Americana de Psicologia, esta crença pode deitar por terra a sua vida sexual

De acordo com esta investigação, a satisfação sexual depende do tipo de crença que se tem: se determinista (isto é, acreditar que só se tem uma alma gémea com quem se é compatível) ou de desenvolvimento (acreditar que os problemas são desafios que podem ser trabalhados e não um sinal de incompatibilidade que se torna uma razão para desistir). A primeira conduz a uma vida sexual satisfatória, a segunda não.

Estudos anteriores mostraram que as crenças no destino não são benéficas para as relações e que quem não as tem sente-se muito mais satisfeito num relacionamento. O que esta nova investigação mostra é que isto não é verdade apenas quando se fala de emoções, mas também de sexo.

Os investigadores situaram os participantes neste estudo nos dois tipos de crença depois de lhes pedirem para avaliar em que medida concordavam com frases como "é preciso muito tempo e esforço para cultivar uma boa relação sexual", "uma relação sexual satisfatória é, em parte, uma questão de aprender a resolver as diferenças sexuais com o parceiro" ou "se um casal tem de trabalhar a sua vida sexual, provavelmente a relação não estava destinada". Os participantes tinham idades diferentes mas todos se encontravam em relações monogâmicas há, pelo menos, três meses.

Os investigadores concluiram que os que acreditavam que a vida sexual podia ser trabalhada e melhorada reportavam uma maior satisfação, ligações mais fortes e maior qualidade na relação, em termos gerais, do que os que defendiam que duas pessoas ou são sexualmente compatíveis ou não.