Exercício físico é "contagioso"

Está sempre à espera daquele dia da semana em que um amigo o pode acompanhar ao ginásio? Ou gosta de ter alguém com quem possa disputar os limites? Seja pelo companheirismo ou pela competição, a amizade pode mesmo ser um grande estímulo para a prática desportiva, como comprova um estudo agora publicado na revista científica Nature Communications.

Os investigadores descobriram que a prática desportiva é "socialmente contagiosa" ao avaliarem os padrões de exercício diário de mais de um milhão de pessoas que constituíam uma rede social de desportistas e, durante cinco anos, correram mais de 350 milhões de quilómetros.

A investigação mediu a influência da prática desportiva entre colegas, depois de os participantes aderirem a uma corrida que foi imediatamente partilhada com os seus amigos nas redes sociais.

Ao completarem um quilómetro adicional na corrida, os amigos foram influenciados a correr mais 0,3 quilómetros. O que significa que não só somos inspirados pelos nossos amigos para praticar desporto, como sentimos necessidade de competir e ultrapassar o seu desempenho.

Os investigadores concluíram que as interações sociais podem ser a forma mais eficaz de provocar acentuadas mudanças comportamentais.

Sinan Aral e Christos Nicolaides, autores do estudo, sugerem ainda que os homens são influenciados tanto por amigos do sexo masculino como do sexo feminino, enquanto as mulheres apenas são influenciadas por outras mulheres, porque a motivação masculina para o exercício e para a competição é "diferente".