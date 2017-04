Estudo confirma: Elas são melhores do que eles a liderar empresas

A investigação avaliou a personalidade e as características de mais de 3 mil gestores de empresas e concluiu que as mulheres se mostraram mais hábeis na maioria das áreas.

O sexo feminino destacou-se em quatro das cinco categorias avaliadas: iniciativa e comunicação clara; abertura e capacidade de inovar; sociabilidade e apoio e gestão metódica e estabelecimento de metas. Os homens só se destacaram numa categoria: segundo o estudo, o sexo masculino tem níveis de estabilidade emocional mais elevados, o que os leva a lidar melhor com o stress em situações de trabalho.

"Os nossos resultados indicam que as mulheres obtêm naturalmente classificações mais elevadas, em geral, do que os homens, nas suas capacidades para inovar e liderar com clareza e impacto", afirma Øyvind L. Martinsen, líder do departamento Liderança e Comportamento Organizacional da BI Norwegian Business School, e principal autor do estudo.

Apesar destes resultados, a realidade mostra dados diferentes. Como refere o The Independent, nas empresas que fazem parte do FTSE 100, o princpal índice da Bolsa de Valores de Londres, há o duas vezes mais homens com o nome "João" do que mulheres na liderança...