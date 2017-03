Lésbicas ganham mais do que as mulheres heterossexuais

As lébiscas e os gays não ganham o mesmo do que os seus colegas de trabalho heterossexuais. E, desta vez, quem sai a ganhar (mais) são as mulheres.

Marieka Klawitter, professora de políticas públicas e governança na Universidade de Washington, reuniu 31 estudos realizados entre 1995 e 2012 nos EUA e noutros países desenvolvidos. Da meta-análise, conseguiu concluir que, em média, os homens homossexuais ganhavam 11 por cento menos do que os seus colegas heterossexuais.

Mas as mulheres homossexuais estão numa posição completamente diferente: elas ganham, também em média, nove por cento mais do que as suas colegas heterossexuais. Este é um fenómeno apelidado por alguns teóricos como "lesbian premium", mas que não acontece da mesma forma em todos os locais. Um estudo de 2014, feito pelo IZA World Labor, verificou que o lesbian premium é real, mas que, enquanto nos EUA, no Canadá, na Alemanha e no Reino Unido as lésbicas são favorecidas, na Grécia e na Austrália são, pelo contrário, desfavorecidas.

A injustiça do mercado de trabalho para com as minorias não é segredo. Mas esta minoria, das mulheres homossexuais, distingue-se das outras ao ser favorecida. Porquê? O The Economist diz que é difícil — e talvez impossível – responder a esta questão. No entanto, faz referência a algumas hipóteses para explicar esta tendência de discriminação positiva.

Uma delas diz que os empregadores esperaram maior competitividade e comprometimento no trabalho das mulheres lésbicas do que das as mulheres heterossexuais. Outra teoria alega que as lésbicas respondem ao sexo da sua eventual parceira, ou seja, ao feminino, e que por isso têm de trabalhar mais para conseguirem suportar os gastos da família.

Por último, o artigo fala também da hipótese de, em casais do mesmo sexo, as mulheres acharem que não têm de assumir tarefas relacionadas com os filhos ou com a casa – este tipo de casais tendem a ser duplamente assalariados e a partilhar as tarefas de uma forma mais equilibrada. Esta é uma possibilidade comprovada por alguns estudos. Em 2008, um relatório do Industrial & Labor Relations concluiu que as mulheres lésbicas são mais flexíveis com os horários de trabalho. Esta diferença é também verificada num estudo britânico de 2016, que percebeu ainda que as mulheres numa relação homossexual têm salários maiores do que as mulheres em relações heterossexuais. Curiosamente, quando não estão em nenhuma relação, não existem diferenças.

Por fim, é importante salientar que, embora a discriminação seja positiva para com as mulheres homossexuais e negativa ao homens também homossexuais, estes últimos têm, ainda assim – segundo conlui M.V. Lee Badgett, num estudo de 1995 –, um salário maior do que as primeiras. Portanto, o grupo mais bem pago é o dos homens heterossexuais e o menos bem pago de todos é o das mulheres heterossexuais.