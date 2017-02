Manter a amizade: A elas basta-lhes conversar, eles precisam de ir para os copos

No passado fim-de-semana, decorreu o encontro anual da Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, em Boston e, entre as várias participações esteve a de Robin Dunbar, um cientista especializado em biologia evolucionista e professor na Universidade de Oxford, que se dedicou a analisar o que é preciso para manter uma amizade.

Dunbar estudou um grupo de 30 jovens, observando as suas redes próximas de amigos. Os resultados foram claros: encontrarem-se para ir beber um copo é o que une os amigos homens, enquanto a comunicação, mesmo que apenas por telefone, é o que mantém vivas as amizades femininas.

De acordo com o The Times, Dunbar disse "o que determina se as relações sobrevivem com as mulheres é o esforço para falarem mais pelo telefone. Enquanto falar não tem qualquer efeito nas relações de amizade entre homens. O que as mantém são as coisas que fazem juntos: ir a um jogo de futebol ou ir sair para beber um copo. A diferença entre sexos foi impressionante".

"A caricatura vê-se quando os amigos emigram e elas continuam a falar pelo telefone ou pelo Facebook para manter a relação", disse, acrescentando que "com eles, é longe da vista longe do coração. Arranjam simplesmente mais quatro homens para ir beber copos".