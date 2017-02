Problemas de odor corporal? A solução pode ser um "transplante" de bactérias das axilas de outra pessoa

Quem tem um odor corporal muito desagradável sabe que esta é uma questão que gera desconforto e dificuldades a vários níveis. A investigação cientifica na área tem procurado as mais diversas soluções para o problema. A mais recente, encontrada por um grupo de cientistas liderados por Chris Callewaert, da Universidade da Califórnia, passa por fazer a transferência do suor de outras pessoas com odores menos intensos, substituindo as bactérias das axilas por outras menos mal cheirosas, conforme avança a New Scientist.

O sucesso, segundo Chris Callewaert, aumenta se o "dador" em causa for um parente próximo.

O estudo que serviu de base a esta teoria foi inspirado por um par de gémeos idênticos, com os mesmos hábitos de higiene, mas em que um deles sofria de maus odores corporais.

Suspeitando que o problema residia na camada bacteriana, que era diferente em ambos, os investigadores decidiram espalhar o suor de um (com cheiro menos desagradável) nas axilas do outro. Para isso, ao gémeo que não cheirava mal pediram que não tomasse banho durante quatro dias para que acumulasse tantas bactérias quanto possível, enquanto ao outro foi pedido que usasse sabão antibacteriano para ter o mínimo de bactérias possível.

Colocando a camada bacteriana do primeiro no segundo, o problema deste desapareceu rapidamente. E os efeitos persistiram durante mais de um ano.

A mesma experiencia foi feita com mais 17 pares de familiares - sendo um dos elementos sempre alguém a sofrer de maus odores corporais - e os resultados foram incrivelmente positivos.

Os investigadores estão já a criar uma fórmula que permita usar bactérias fermentadas sem ter de as pedir a um parente.

O trabalho está ainda numa fase experimental mas "tenho a certeza de que vai resultar", disse Chris Callewaert aquando da sua apresentação do projeto no Simpósio de Dermatologia da Universidade Karolinska (Estocolmo) que decorreu no passado mês de janeiro.

Dicas para ajudar a reduzir o odor corporal

Comer mais vegetais e menos carne

Manter um peso saudável

Evitar tecidos à base polyester

Depilar as axilas