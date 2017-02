O casamento torna-o menos stressado

Se é casado, pode agradecer ao seu marido ou esposa por estar menos stressado. Os resultados de um novo estudo, da Universidade de Carnegie Mellon, na Pensilvânia, mostraram que quem era casado apresentava níveis mais baixos de cortisol, uma hormona diretamente relacionada com o stress, do que quem não o era.

Durante um período de três dias não consecutivos, os quatro investigadores testaram os níveis de cortisol de 572 participantes, através de recolhas de saliva feitas várias vezes em cada dia. As análises revelaram não só esta relação entre o casamento e os níveis mais baixos de cortisol, mas também que, ao longo do dia, a descida do nível de cortisol – que, geralmente, atinge o pico de manhã – é mais rápida para quem é casado.

A descida rápida do cortisol, uma hormona produzida pela glândula suprarrenal e secretada a partir de um estímulo de stress, é um padrão já muitas vezes associado a melhores condições de saúde, como o menor risco de doenças cardíacas e uma taxa maior de sobrevivência entre os doentes de cancro.

"É entusiasmante descobrir um padrão fisiológico que pode ajudar a explicar como as relações influenciam a saúde e as doenças", referiu Brian Chin, um estudante do departamento de psicologia da faculdade, e coautor do estudo publicado na revista Psychoneuroendocrinology.

Ter níveis altos de cortisol pode interferir com a capacidade corporal de regular inflamações, que, quando não controlada, pode promover o desenvolvimento e progressão de várias doenças. Alguns trabalhos anteriores sugeriram que as pessoas casadas apresentam níveis de cortisol mais baixos por estarem mais satisfeitas e que as não casadas enfrentam maior stress psicológico do que as casadas.

"Estes dados fornecem uma visão importante sobre a forma como as nossas relações sociais íntimas podem atravessar a pele para influenciar nossa saúde", acrescentou Sheldon Cohen, outro autor do estudo e professor de psicologia na Universidade.